Apple представила платформу Creator Studio с приложениями для творчества

Компания Apple представила платформу под названием Creator Studio, которая предоставляет «каждому возможность работать с программами студийного уровня». Apple Creator Studio предлагает доступ к шести приложениям для создания контента, а также эксклюзивным функциям на основе искусственного интеллекта в рамках единой подписки.

В подписку Apple Creator Studio входят следующие приложения:

Final Cut Pro на Mac и iPad;

Logic Pro на Mac и iPad;

Pixelmator Pro на Mac и iPad;

Motion на Mac;

Compressor на Mac;

MainStage на

Каждое из перечисленных приложений также получит ряд новых функций в рамках запуска Apple Creator Studio. Подписка также дает доступ к расширенным ИИ-функциям в приложении для презентаций Keynote, текстовом и табличном редакторах Pages и Numbers и на цифровых досках Freeform. Вместе с этим пользователю откроют новые премиальные шаблоны и библиотеку высококачественных фотографий и графики.

Если подписка закончится, проекты в Final Cut Pro, Pixelmator Pro и Logic Pro будут доступны для копирования на другие устройства, но, чтобы открыть их и отредактировать, придется подключить ее снова. Документы в Keynote, Pages, Numbers и Freeform можно будет изменять, но платные функции редактирования без подписки отключат.

«Apple Creator Studio — это отличное решение, позволяющее творцам развивать свое мастерство и совершенствовать навыки, предоставляя легкий доступ к самым мощным и интуитивно понятным инструментам для видеомонтажа, создания музыки, креативной визуализации и визуальной продуктивности — и все это в сочетании с передовыми интеллектуальными инструментами для улучшения и ускорения рабочих процессов», — заявил старший вице-президент Apple по программному обеспечению и сервисам Эдди Кью (Eddy Cue).

Подписка Apple Creator Studio будет запущена в App Store в среду, 28 января, и будет стоить $12,99 в месяц или $129 в год. Также будет предложен бесплатный пробный период на один месяц, а покупатели новых Mac или моделей iPad с процессорами A16, A17 Pro или M-серии смогут получить расширенную трехмесячную бесплатную пробную версию. Подпиской можно поделиться с пятью членами семьи с помощью функции «Семейный доступ».