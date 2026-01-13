spot_img
13 января, 2026
Seagate выпустил три модели жестких дисков емкостью 32 Tb для разных задач

Компания Seagate начала глобальные продажи жестких дисков серий Exos, SkyHawk AI и IronWolf Pro емкостью 32 Tb, оптимизированных для различных сценариев использования. Жесткие диски используют классическую CMR-запись и технологию Seagate Mozaic HAMR, позволяющую уместить 32 Tb в стандартном 3,5-дюймовом корпусе с десятью пластинами.

Exos 32TB предназначен для корпоративных ЦОД. Заявлены лучшие в отрасли показатели емкости и энергоэффективности. Плотность размещения данных достигает 3 Tb на пластину, что позволяет хранить больше данных в той же стойке и снижать энергопотребление на каждый терабайт. Seagate позиционирует HDD как решение для ИИ, больших данных и масштабируемых вычислений. Предоставляется 5-летняя ограниченная гарантия.

SkyHawk AI 32TB ориентирован на системы видеонаблюдения с ИИ-аналитикой. Накопитель поддерживает до 10000 часов записи и аналитики с нагрузкой, в три раза превышающей показатели стандартных видеонакопителей. В комплекте идет система мониторинга состояния и сервиса восстановления данных. Заявлены 5-летняя ограниченная гарантия и 3 года услуг по восстановлению данных.

IronWolf Pro 32TB предназначен для NAS-систем и рабочих хранилищ. Модель рассчитана на нагрузку до 550 Tb в год, оптимизирована для работы в многодисковых массивах и поставляется с утилитой мониторинга IronWolf Health Management. Жесткий диск позиционируется как решение для профессионалов в области создания контента, малого и среднего бизнеса, а также локальных рабочих нагрузок ИИ. Предоставляется 5-летняя ограниченная гарантия и 3 года услуг по восстановлению данных.

Цены: Seagate SkyHawk AI — $699,99, Exos — $729,99, а IronWolf Pro — $849,99.

