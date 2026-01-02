spot_img
3 января, 2026
spot_img
ДомойAVVRApple сокращает производство и маркетинг Vision Pro из-за низких продаж

Apple сокращает производство и маркетинг Vision Pro из-за низких продаж

Apple Vision Pro

Из-за низкого спроса гарнитуры дополненной реальности Vision Pro компания Apple вынуждена сократить ее производство. Кроме того, существенно урезана программа по продвижению гарнитуры на рынке, по данным аналитической группы Sensor Tower, расходы на маркетинг сокращены на 95%.

Китайский контрактный производитель Luxshare Precision Industry, партнер Apple, прекратил сборку Vision Pro в начале 2025 года, отгрузив 390 тыс. единиц в 2024 году во время запуска гарнитуры. Apple не публикует сведения о продажах Vision Pro, но по оценкам аналитиков IDC, компания продала всего лишь 45 тыс. устройств в последнем квартале 2025 года в период рождественских праздников, тогда как квартальная реализация iPhone, iPad и MacBook исчисляется миллионами единиц.

Пользователи Vision Pro недовольны ее громоздкостью и большим весом, дискомфортом при длительном использовании, а также относительно небольшим временем автономной работы и скудной экосистемой. При этом гарнитура имеет высокую цену – от $3499.

В октябре 2025 года Apple выпустила обновленную версию Vision Pro на базе чипа М5, слегка улучшенным временем автономной работы и новой конструкцией оголовья. Ожидается, что Apple выпустит в этом году менее дорогую версию гарнитуры без приставки Pro с более низкими техническими характеристиками.

По данным Counterpoint Research, рынок гарнитур виртуальной реальности в целом снизился на 14% за год. При этом благодаря низкой цене почти 80% рынка занимают шлемы Quest 3 от Meta, которая тоже существенно сократила свои расходы на маркетинг за последний год.

Предыдущая статья
Apple обновила список винтажных устройств
Следующая статья
Sony назвала бесплатные игры для подписчиков PS Plus в январе
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,832ФанатыМне нравится
1,026ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
717ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2026 «InfoCity»