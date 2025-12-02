Зимняя кампания от Azercell!

Абоненты, приобретающие смартфон Xiaomi Redmi 15C, получат тарифный план «DigiMax 5GB» со скидкой в 50%!

В рамках зимней кампании «Azercell Teleсom» предлагает своим абонентам, приобретающим популярную модель смартфона Redmi 15C от Xiaomi, 50%-ю скидку на тариф «DigiMax 5GB» в течение шести месяцев.

Redmi 15C отличается широким экраном, большим объемом памяти, емким аккумулятором и доступной ценой.

Напомним, что тариф «DigiMax 5GB» включает в себя 5 ГБ мобильного интернета, 300 минут для звонков внутри страны, 1 ГБ для переписки в WhatsApp и 150 SMS. Тариф обновляется каждые 28 дней.

Кампания действует до 21 декабря 2025 года в магазинах официальных дилеров Azercell и в сети магазинов Kontakt Home.

Для получения дополнительной информации: https://www.azercell.com/ru/personal/campaigns/special-offers/xiaomi-ile-birlikde-yeni-cihaz-kampaniyasi.html