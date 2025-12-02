Samsung Galaxy Z TriFold — первый смартфон компании с тройной схемой складывания

Компания Samsung представила трехстворчатый смартфон под названием Galaxy Z TriFold. После Huawei Mate XT это второе устройство подобного формата на рынке. Но в отличие от Mate XT, в Z TriFold защитный экран расположен сзади, а обе его стороны складываются в центр. При таком подходе внутренний экран оказывается надежно защищен от внешних воздействий.

Основой конструкции стал титановый шарнир Armor FlexHinge, а рама смартфона выполнена из усовершенствованного бронированного алюминия Advanced Armor Aluminium. Задняя панель — из пластика, который Samsung называет «полимером, армированным керамикой и стекловолокном».

Толщина в самой тонкой части, у лотка для SIM-карты, составляет всего 3,9 мм, в центре — доходит до 4,2 мм, а у кнопки включения — до 4 мм. В сложенном виде габариты устройства составляют 159,2 x 75,0 x 12,9 мм, в разложенном — 159,2 x 214,1 x 3,9 мм. Вес аппарата – 309 гр., на 11 гр. тяжелее, чем Mate XT.

Диагональ основного экрана Dynamic AMOLED 2X в полностью разложенном состоянии составляет 10 дюймов. Это панель с разрешением 2160 x 1584 пикселей, адаптивной частотой обновления 1–120 Hz и пиковой яркостью 1600 нит. Также, как и на остальных складных моделях серии Z, предусмотрена защитная пленка. Справа экрана имеется небольшое отверстие под 10 Мп фронтальную камеру (f/2,2, угол захвата 100 гр.). Основной экран позволяет одновременно работать с тремя мобильными приложениями или запускать среду рабочего стола Samsung DeX в автономном режиме без отдельного дисплея. В сочетании с мышью и клавиатурой Z TriFold может служить портативной рабочей станцией.

Для эксплуатации в сложенном формате предусмотрен 6,5-дюймовый дисплей с разрешением 2520 x 1080 пикселей, соотношением сторон 21:9, адаптивной частотой обновления 1–120 Hz, пиковой яркостью 2600 нит и защитным стеклом Corning Gorilla Glass Ceramic 2. Экран, по своим характеристикам, такой же, как у Galaxy Z Fold 7. В отверстии по центру экрана расположена 10 Мп фронтальная камера (f/2,2, угол захвата 85 гр.). Поддержка стилусов S Pen не заявлена.

Набор датчиков основной камеры в точности как у Galaxy Z Fold 7: главный на 200 Мп (f/1.7, угол захвата 85 гр., OIS), широкоугольный модуль на 12 Мп (f/2,2, угол захвата 120 гр., автофокус) и телеобъектив на 10 Мп (f/2.4, оптический зум 3х, угол захвата 36 гр., OIS). За производительность смартфона отвечает процессор Snapdragon 8 Elite for Galaxy, работающий в связке с 16 Gb оперативной памятью и накопителями на 512 Gb или 1 Tb.

Samsung Galaxy Z TriFold оснащен трехсекционным аккумулятором емкостью 5600 мА·ч, разделенным между тремя задними панелями. Смартфон поддерживает проводную зарядку мощностью 45 Вт и беспроводную зарядку 15 Вт. Также есть поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, две nanoSIM + eSIM, GPS и защита от влаги и пыли по стандарту IP48. Сканер отпечатков пальцев расположен в кнопке питания.

Samsung Galaxy Z TriFold поступит в продажу на рынке Южной Кореи 12 декабря, а позднее устройство будет доступно в Китае, Тайване, Сингапуре, ОАЭ и США. Цена смартфона пока не объявлена.