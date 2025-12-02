spot_img
2 декабря, 2025
Apple добавила iPhone SE 1-го поколения в список устаревших устройств

iPhone SE

Компания Apple обновила список устаревших устройств, добавив в него iPhone SE (1-го поколения). Также в список попали iPad Pro 12,9 дюйма (2-го поколения), Apple Watch Series 4 Hermes, Apple Watch Series 4 Nike и Beats Pill 2.0.

Устаревшими являются те устройства, которые были сняты с продажи 7 и более лет назад. Компания не будет ремонтировать их, за исключением замены аккумулятора. Apple гарантирует замену батареи на своих устройствах в течение 10 лет после выхода продукта из продажи.

Оригинальный SE вышел весной 2016 года, аппарат продавался до осени 2018 года. Это было последнее мощное устройство компании в классическом 4-дюймовом дизайне напоминающим iPhone 5s, а также кнопкой Touch ID. Спустя пару лет на смену ему Apple выпустила iPhone SE 2020, а еще через два года iPhone SE 2022. Оба они представляли собой вариации iPhone 8 с обновленной начинкой.

