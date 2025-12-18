YouTube получил права на показ «Оскара» с 2029 года

Принадлежащая Google платформа YouTube получила эксклюзивные права на трансляцию церемонии вручения премии «Оскар», начиная с 2029 года. Финансовые условия сделки между Google и Академией кинематографических искусств и наук не разглашаются.

Телевизионный канал ABC, принадлежащий корпорации Disney, который много лет эксклюзивно транслировал премию «Оскар» с 1976 года, продолжит трансляцию церемонии до 2028 года. Первой трансляцией YouTube станет 101-я церемония вручения премии «Оскар» в 2029 году. Соглашение об эксклюзивном партнерстве будет действовать четыре года — до 2033 года.

Церемонию награждения будут транслировать в прямом эфире по всему миру бесплатно более чем для 2 млрд. зрителей по всему миру, а также подписчикам YouTube TV в США. Известно, что YouTube начнет транслировать не только сам «Оскар», но и сопутствующие ему мероприятия — дефиле кинозвезд по красной дорожке, закулисный контент, интервью с членами Академии и режиссерами и многое другое.

Академия кинематографических искусств и наук приняла такое решение на фоне продолжающегося падения рейтингов премии «Оскар» с пика в 55 млн. зрителей в 1998 году до примерно 20 млн. в последние годы, что побудило организацию искать новые способы охвата аудитории. Генеральный директор YouTube Нил Мохан заявил в пресс-релизе для СМИ, что возможность показывать «Оскар» онлайн, среди прочего, позволит «донести киноискусство до зрителей со всех регионов планеты, а также вдохновить новое поколение творческих людей и любителей кинематографа».

Это не первый случай, когда стриминговый сервис приобретает эксклюзивные права на трансляцию церемоний. Например, сервис Netflix получил права на трансляцию премии SAG Awards. Но это первый случай, когда одна из главных церемоний награждения в искусстве полностью перейдет с эфирного телевидения на стриминг.