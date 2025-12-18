Smart-часы OnePlus Watch Lite могут синхронизировать данные сразу с двумя устройствами

Компания OnePlus представила на глобальном рынке новые smart-часы Watch Lite. Новинка позиционируется как бюджетная модель, но при этом часы получили характеристики более дорогих устройств.

OnePlus Watch Lite выполнены в корпусе из нержавеющей стали 316L, толщина часов составляет 8,9 мм, а вес — 35 гр. без ремешка, что делает их одними из самых тонких и легких моделей компании. Корпус защищен от воды и пыли по стандарту IP68. Доступен только один размер — 44 мм, а ремешки из фторкаучука обладают быстросъемными креплениями.

Часы оснащены круглым AMOLED-дисплеем с сапфировым стеклом диагональю 1,46 дюйма с разрешением 464 х 464 пикселя и яркостью до 3000 нит. Технология Aqua Touch позволяет управлять устройством даже мокрыми пальцами.

Устройство работает под управлением OxygenOS Watch 7.1, поддерживает Android и iOS и может синхронизировать данные сразу с двумя устройствами. Синхронизация уведомлений будет добавлена с будущим обновлением ПО.

OnePlus Watch Lite могут отслеживают пульс, SpO₂, температуру кожи, уровень стресса и сон, поддерживают более 100 спортивных режимов, функцию обнаружения падений и мониторинг женского здоровья. Сбоку расположен отдельный сенсор для запуска функции 60-секундной проверки состояния организма. Она позволяет быстро получить сводку по пульсу, уровню кислорода в крови, сосудистому возрасту, жесткости артерий и другим показателям. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 330 мАч, заявлена автономность до 4 дней работы с включенной функцией Always-On Display и до 7–10 дней при умеренном использовании. Поддерживается быстрая зарядка: 10 минут хватает примерно на день работы. Для навигации предусмотрен двухдиапазонный GPS (L1+L5), а также NFC для бесконтактных функций.

Часы будут доступны в черном и серебристом цветах корпуса. Пока что OnePlus Watch Lite доступны только в Европе и Великобритании по цене 159 евро/фунтов стерлингов соответственно. Информация о старте продаж в других регионах станет известна позднее.