19 декабря, 2025
Xiaomi и Honor повышают цены на планшеты из-за роста стоимости памяти

Xiaomi Honor

Китайские компании Xiaomi и Honor объявили предстоящее повышение цен на свои планшеты, объяснив это резким ростом стоимости памяти и накопителей. Очевидно, позже это коснется и других категорий устройств компаний.

С сентября этого года спотовые цены на DRAM и NAND выросли более чем в 3 раза и остаются в дефиците из-за высокого спроса на фоне возрастающих потребностей со стороны дата-центров и ИИ-инфраструктуры.

Компании сталкиваются с огромным давлением со стороны поставщиков памяти и рекомендуют тем, кто планировал приобрести планшеты — не откладывать покупку. Розничные цены вырастут от $14 до $42 в зависимости от модели. Для топовых планшетов Xiaomi и Honor это незначительно, а для бюджетных уже заметно. Чем дешевле был изначально планшет, тем более заметным оказалось повышение его цены.

Несомненно, что новости о росте цен на устройства прозвучат в ближайшее время и от других производителей. Эксперты считают, что в 2026 году подорожание памяти начнет сказываться на всей потребительской электронике.

