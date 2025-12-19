NETTY2025 Azərbaycanın Milli internet mükafatının qalibləri elan edilmişdir

Dekabrın 18-də Azərbaycan İnnovasiya Mərkəzində NETTY2025 Azərbaycan Milli İnternet Mükafatının 20-ci təqdimat mərasimi keçirilib. NETTY bu il müsabiqədə iştirak edənlər arasında ən yaxşı milli vebsaytları, sosial səhifələri və tətbiqləri mükafatlandırıb.
Bu il qalib olan layihələr: https://www.netty.az/az/winners
|ELEKTRON HÖKUMƏT VƏ RƏQƏMSALLAŞMA
|Azərpoçt (sayt)
|https://www.azerpost.az/
|SİMA İmza Sahibkar Həlli (app)
|https://play.google.com/store/apps/details?id=az.dpc.sima&pli=1
|İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti (sosial səhifə)
|https://www.facebook.com/vergiler
|RƏQƏMSAL IQTİSADİYYAT, BİZNES VƏ STARTAPLAR
|Azpetrol Ltd. MMC rəsmi vebsayt (sayt)
|https://azpetrol.az/
|Digital Expo Center (app)
|https://play.google.com/store/apps/details?id=com.YourCompany.MobileExpo&hl=en&pli=1
|Coffeein (sosial səhifə)
|https://www.instagram.com/coffeeinaz/
|İNNOVASİYALAR, KİBERTƏHLÜKƏSİZLİK VƏ Sİ
|EURONET AZƏRBAYCAN (sayt)
|https://euronet.az/
|ELM, TƏHSİL VƏ RƏQƏMSAL SAVADLILIQ
|StarKidStories (sayt)
|https://starkidstories.com/
|GearDYP (app)
|https://play.google.com/store/apps/details?id=azdyp.exam.project
|PlanetFM TİKTOK (sosial səhifə)
|https://www.tiktok.com/@planetfm__
|MEDİA, MƏDƏNİYYƏT VƏ KREATİV KONTENT
|Tech Xəbər (sayt)
|https://techxeber.az/
|Radio Baza — Online FM/AM (app)
|https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.radiolink&hl=en
|Altı Qara Pişik (sosial səhifə)
|https://www.youtube.com/@altiqarapishik
|XXI ƏSRİN HƏYAT TƏRZİ VƏ TURİZM
|Azərbaycan Velosiped İdmanı Federasiyası (sayt)
|https://azvif.az/
|Visit Baku (app)
|https://apps.apple.com/ua/app/visit-baku-travel-guide/id6736836681
|Adigunlərdənbiri (sosial səhifə)
|https://www.tiktok.com/@farid_rasul?_r=1&_t=ZS-917rKLZyp4U
|CƏMIYYƏT VƏ INKLÜZİVLİK ÜÇÜN TEXNOLOGİYALAR
|İstehlakçı.gov.az (sayt)
|https://istehlakchi.gov.az/
|Unudulmazlar (app)
|https://play.google.com/store/apps/details?id=com.azetechlab.unudulmazlar&hl=az
|Dayaq Xeyriyyə İnstagram (sosial səhifə)
|https://www.instagram.com/dayaq_xeyriyye/
|VİRTUAL MÜNSİFLƏR HEYƏTİNİN SEÇİMİ
|Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin rəsmi saytı (sayt)
|https://adau.edu.az/
- NETTY 2025 ƏN YAXŞİ EKSPERT — Elçin BAYRAM
Bu ilki mükafatı dəstəkləyənlər:
Baş tərəfdaş: NAR
Rəsmi tərəfdaş: AZINTELECOM
Tərəfdaşlar: AIM, SmartHost, Savalan, AliNino, Matrix Akademiyası, Online.az, Renley
İnformasiya tərəfdaşları: Report.az, Infocity.tech, Technote.az, Oxu.az, “Kaspi”, Baku.TV, Baku.ws, Media.az, Radio Enerji, Kazzımli Photography, Sapunov Online, ALR Media