spot_img
19 декабря, 2025
spot_img
ДомойТелекомСобытияNETTY2025 Azərbaycanın Milli internet mükafatının qalibləri elan edilmişdir

NETTY2025 Azərbaycanın Milli internet mükafatının qalibləri elan edilmişdir

NETTY2025

Dekabrın 18-də Azərbaycan İnnovasiya Mərkəzində NETTY2025 Azərbaycan Milli İnternet Mükafatının 20-ci təqdimat mərasimi keçirilib. NETTY bu il müsabiqədə iştirak edənlər arasında ən yaxşı milli vebsaytları, sosial səhifələri və tətbiqləri mükafatlandırıb.

Bu il qalib olan layihələr: https://www.netty.az/az/winners

ELEKTRON HÖKUMƏT VƏ RƏQƏMSALLAŞMA  
Azərpoçt (sayt) https://www.azerpost.az/
SİMA İmza Sahibkar Həlli (app) https://play.google.com/store/apps/details?id=az.dpc.sima&pli=1
İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti (sosial səhifə) https://www.facebook.com/vergiler
RƏQƏMSAL IQTİSADİYYAT, BİZNES VƏ STARTAPLAR  
Azpetrol Ltd. MMC rəsmi vebsayt (sayt) https://azpetrol.az/
Digital Expo Center (app) https://play.google.com/store/apps/details?id=com.YourCompany.MobileExpo&hl=en&pli=1
Coffeein (sosial səhifə) https://www.instagram.com/coffeeinaz/
İNNOVASİYALAR, KİBERTƏHLÜKƏSİZLİK VƏ Sİ  
EURONET AZƏRBAYCAN (sayt) https://euronet.az/
ELM, TƏHSİL VƏ RƏQƏMSAL SAVADLILIQ  
StarKidStories (sayt) https://starkidstories.com/
GearDYP (app) https://play.google.com/store/apps/details?id=azdyp.exam.project
PlanetFM TİKTOK (sosial səhifə) https://www.tiktok.com/@planetfm__
MEDİA, MƏDƏNİYYƏT VƏ KREATİV KONTENT  
Tech Xəbər (sayt) https://techxeber.az/
Radio Baza — Online FM/AM (app) https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.radiolink&hl=en
Altı Qara Pişik (sosial səhifə) https://www.youtube.com/@altiqarapishik
XXI ƏSRİN HƏYAT TƏRZİ VƏ TURİZM  
Azərbaycan Velosiped İdmanı Federasiyası (sayt) https://azvif.az/
Visit Baku (app) https://apps.apple.com/ua/app/visit-baku-travel-guide/id6736836681
Adigunlərdənbiri (sosial səhifə) https://www.tiktok.com/@farid_rasul?_r=1&_t=ZS-917rKLZyp4U
CƏMIYYƏT VƏ INKLÜZİVLİK ÜÇÜN TEXNOLOGİYALAR  
İstehlakçı.gov.az (sayt) https://istehlakchi.gov.az/
Unudulmazlar (app) https://play.google.com/store/apps/details?id=com.azetechlab.unudulmazlar&hl=az
Dayaq Xeyriyyə İnstagram (sosial səhifə) https://www.instagram.com/dayaq_xeyriyye/
VİRTUAL MÜNSİFLƏR HEYƏTİNİN SEÇİMİ  
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin rəsmi saytı (sayt) https://adau.edu.az/
  • NETTY 2025 ƏN YAXŞİ EKSPERT — Elçin BAYRAM

Bu ilki mükafatı dəstəkləyənlər:

Baş tərəfdaş: NAR

Rəsmi tərəfdaş: AZINTELECOM

Tərəfdaşlar: AIM, SmartHost, Savalan, AliNino, Matrix Akademiyası, Online.az, Renley

İnformasiya tərəfdaşları: Report.az, Infocity.tech, Technote.az, Oxu.az, “Kaspi”, Baku.TV, Baku.ws, Media.az, Radio Enerji, Kazzımli Photography, Sapunov Online, ALR Media

Предыдущая статья
Xiaomi и Honor повышают цены на планшеты из-за роста стоимости памяти
Следующая статья
Названы победители Национальной Интернет Премии Азербайджана NETTY2025
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,835ФанатыМне нравится
1,029ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
716ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»