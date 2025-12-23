Xbox istifadəçiləri ilin yekunlarını görməyəcəklər — şirkətin marketinq büdcəsi tükənib

İlin sonunda bir çox platformalar istifadəçilərə ilin yekunlarını təqdim edir. Sosial şəbəkələrdən tutmuş musiqi servislərinə və oyun platformalarına qədər hamı bu ənənəyə qoşulur. Lakin Xbox bu il bu siyahıdan kənarda qalır — şirkətin buna maliyyə imkanı yoxdur.
Windows Central nəşrinin məlumatına görə, bu il Xbox istifadəçiləri şəxsi ilin nəticələrini görə bilməyəcək. Səbəb isə sadədir: şirkətin marketinq büdcəsi başa çatıb və bu cür kampaniyanı keçirə bilməyəcəklər. Jurnalistlərin bildirdiyinə görə, mövcud vəsaitlər Xbox-un, onun daxili brendlərinin və videooyunlarının iri yubileylərinin qeyd olunmasına yönəldilib.
Qeyd olunur ki, gələcəkdə şirkət istifadəçilərin sevdiyi bu formatı geri qaytarmağı planlaşdırır. Ancaq bu il Xbox konsol sahibləri bu imkandan məhrum qalacaq — məsələn, Steam istifadəçiləri və PlayStation sahiblərindən fərqli olaraq.