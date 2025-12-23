spot_img
24 декабря, 2025
Детские Паралимпийские Игры состоялись при поддержке Azercell

Azercell

Очередные Детские Паралимпийские Игры состоялись в Сумгайытском Паралимпийском спортивном комплексе Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения. Мероприятие было организовано Национальным Паралимпийским Комитетом Азербайджанской Республики при поддержке Министерства молодежи и спорта и ООО «Azercell Telecom».

В этом году Паралимпийские Игры прошли в более широком масштабе. В состязаниях приняли участие 130 олимпийцев, которые соревновались в 8 видах спорта. Соревнования проводились в таких категориях, как пара-дзюдо, пара-тхэквондо, пара-пауэрлифтинг, пара-плавание, пара-бадминтон, пара-настольный теннис, пара-стрельба из лука и бочча. После финальных состязаний состоялось награждение победителей.

Главной целью Детских Паралимпийских Игр является создание благоприятных условий для развития инклюзивного спорта в стране, раскрытие потенциала детей с ограниченными возможностями и содействие воспитанию нового поколения паралимпийцев.

ООО «Azercell Telecom» поддерживает детское паралимпийское движение с 2014 года. Благодаря постоянной поддержке компании расширилась сфера деятельности Детского Паралимпийского Комитета и сотни детей получили возможность заниматься спортом. Способствуя развитию паралимпийского движения в стране, эта инициатива оказала положительное влияние на физическое и психологическое развитие детей, и способствовала их более активной интеграции в общество.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

