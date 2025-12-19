spot_img
19 декабря, 2025
Valve The Steam Awards 2025 üçün istifadəçi səsverməsinə start verdi

Dekabr artıq sona yaxınlaşır və internetdə ilin yekunları bir-bir açıqlanmağa başlayır. Steam mağazasının administrasiyası da bu tendensiyadan kənarda qalmayıb.

Valve, Qış Endirimi ilə paralel olaraq The Steam Awards 2025 üzrə səsverməni rəsmi şəkildə başladıb. Seçim mərhələsi başa çatıb və indi istifadəçilər son illərin ən yaddaqalan oyunlarını 11 qeyri-standart kateqoriya üzrə qiymətləndirməyə dəvət olunurlar.

İlin oyunu:
Hollow Knight: Silksong; Clair Obscure: Expedition 33; Kingdom Come: Deliverance II; Dispatch; ARC Raiders

Virtual reallıq:
Pavlov; Le Mans Ultimate; The Midnight Walk; Emissary Zero; F1 25

Sevimli övlad (uzun illərdir inkişaf etdirilən oyun):
No Man’s Sky; Rust; Baldur’s Gate III; Helldivers 2; Dota 2

Steam Deck üçün:
Digimon Story Time Stranger; BALL x PIT; Hades II; Clover Pit; Deep Rock Galactic Survivor; Split Fiction

«Dostluq oyunda sınanır»:
Split Fiction; Schedule I; R.E.P.O.; Battlefield 6; Peak

Ən fərqlənən vizual üslub:
My Little Puppy; Final Fantasy VII Rebirth; Silent Hill f; DOOM: The Dark Ages; ENA: Dream BBQ

Ən innovativ gameplay:
Blue Prince; Europa Universalis V; Escape from Duckov; Mage Arena; ARC Raiders

Ən çətin, amma vazkeçilməz oyun:
Hollow Knight: Silksong; Where Winds Meet; Path of Exile 2; Marvel Rivals; Elden Ring Nightreign

Ən yaxşı soundtrack:
Clair Obscure: Expedition 33; Tokyo Xtreme Racer; Marvel’s Spider-Man 2; Rift of the Necrodancer; Deltarune; Human

Ən güclü süjetə malik oyun:
No, I’m not a Human; Kingdom Come: Deliverance II; Dispatch; Dying Light: The Beast; The Last of Us Part II Remastered

«Rahatlayın və oynayın»:
Chill with You: Lo-Fi Story; Megabonk; Slime Reacher 2; Powerwash Simulator 2; RV There Yet?

İstifadəçilər sevimli oyunlarına 3 yanvara qədər, saat 22:00-dək (Bakı vaxtı) səs verə biləcəklər. Mükafatın qalibləri isə 6 yanvar tarixində elan olunacaq.

