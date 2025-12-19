spot_img
19 декабря, 2025
В Steam началась большая зимняя распродажа

Компания Valve запустила традиционную масштабную зимнюю распродажу в Steam, которая продлится больше двух недель, до 5 января. Пользователям магазина доступны тысячи тайтлов по сниженным ценам. Списки наиболее выгодных предложений можно увидеть на главной странице Steam.

Скидки получили, в том числе, заметные игры 2025 года, например, Dispatch, Expedition 33, Tainted Grail: The Fall of Avalon, Borderlands 4, Dying Light: The Beast и многие другие.

По традиции, в магазине очков Steam предлагается набор предметов по мотивам зимней распродажи. В него вошли фоны профиля, стикеры и анимированные аватары. Цена набора составила 21 890 очков.

Кроме того, Valve запустила пользовательское голосование за лучшие игры 2025 года — The Steam Awards 2025.

