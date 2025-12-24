spot_img
25 декабря, 2025
В Epic Games Store в течении суток раздают The Callisto Protocol

В Epic Games Store в течении суток раздают The Callisto Protocol

В Epic Games Store продолжается ежедневная раздача игр. На этот раз игроки могут забрать бесплатно, в течении суток, The Callisto Protocol. Акция действует до 25 декабря 21:00 по бакинскому времени.

Релиз The Callisto Protocol состоялся в 2022 году. Это научно-фантастический хоррор от студии Striking Distance, основанной Гленом Скофилдом, соавтором первой Dead Space. По сюжету игрокам в роли пилота Джейкоба Ли предстоит выбраться из тюрьмы «Черный металл» на Каллисто, которая кишит гротескными мутантами.

The Callisto Protocol раздают в Epic Games Store уже во второй раз — первый был в августе 2024 года.

