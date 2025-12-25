Google разрешит менять адрес электронной почты Gmail с сохранением данных

Компания Google разрешит пользователям Gmail менять свой адрес электронной почты — даже в домене @gmail.com. Ранее такая возможность была только у тех, кто изначально привязал к аккаунту Google почту стороннего поставщика услуг.

О том, что такая возможность «постепенно внедряется», сообщается на странице поддержки Google. Сообщение в настоящее время отображается только на хинди, а в версиях страницы на других языках его нет. Вероятно, компания пока что тестирует нововведение на ограниченном количестве аккаунтов.

«При желании вы можете изменить адрес электронной почты вашей учетной записи Google, заканчивающийся на gmail.com, на новый адрес электронной почты, заканчивающийся на gmail.com», — сообщает техподдержка компании в Индии.

Google уточняет, что старый адрес можно будет по-прежнему использовать для входа в учетную запись, а почта, отправленная на него, будет переадресовываться в обновленный ящик. Сохраненные в учетной записи данные, включая фотографии, сообщения и электронные письма, отправленные на старый адрес, останутся без изменений.

Старый адрес можно будет использовать повторно, но в течение следующих 12 месяцев нельзя создать новый адрес электронной почты из учетной записи Google, заканчивающийся на gmail.com. Удалить новый адрес электронной почты будет также нельзя. Войти в Gmail, Maps, YouTube, Google Play или Drive можно будет, используя старый или новый адреса электронной почты.

Когда такая возможность будет реализована для всех пользователей, пока неизвестно.