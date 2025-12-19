spot_img
19 декабря, 2025
Steam-də Qış Endirimi başladı

Ənənəyə sadiq qalan Valve, Yeni il ərəfəsində oyunsevərlərin səbirsizliklə gözlədiyi əsas tədbiri — Steam Qış Endirimini başlatdı.

18 dekabr axşam saatlarında platformada minlərlə oyuna ciddi endirimlər tətbiq olunub. Bəzi layihələr demək olar ki, simvolik qiymətə təklif edilir. Diqqət çəkməyə dəyər ən sərfəli oyunlardan bəziləri bunlardır:

  • Everspace — təxminən 0.4 dollar (−95%)

  • Frostpunk — təxminən 1.2 dollar (−90%)

  • Maneater — təxminən 1.3 dollar (−90%)

  • Weird West: Definitive Edition — təxminən 1.6 dollar (−85%)

  • Crypt of the Necrodancer — təxminən 1.2 dollar (−80%)

  • Deliver Us The Moon — təxminən 1 dollar (−80%)

  • Ruiner — təxminən 1.6 dollar (−80%)

Endirim dövründə Steam istifadəçilərini kiçik bonuslar da gözləyir. Gün ərzində tövsiyə olunan oyun siyahısına baxmaqla pulsuz stikerlər əldə etmək mümkündür. Bundan əlavə, alış-veriş etdikcə kolleksiya kartları qazanılır — hər xərclənən 10 dollara 1 kart.

Steam Qış Endirimi 2,5 həftə davam edəcək5 yanvar saat 22:00-da (Bakı vaxtı) başa çatacaq. Yeni ili yeni oyunlarla qarşılamaq istəyənlər üçün ideal fürsətdir.

