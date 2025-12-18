«Мы создаем экосистему, а не просто каталог решений»

Сегодня роль Techpro DC выходит далеко за пределы понятия «перевозчика коробок». Это настоящий экспертный хаб, который закрывает множество вопросов, ранее лежавших на вендорах. В их числе консолидация решений, экспертиза и тестирование, а также гарантия и сервис. Все это существенно снижает риски интеграторов и заказчиков, ускоряя внедрение и делая проект предсказуемым по срокам и качеству. Это дистрибьютор, который является архитектором новых IT-экосистем, центром компетенций и гарантом стабильности для своих партнеров. О том, с каким планами входит в 2026 год один из крупнейших широкопрофильных IТ-дистрибьюторов в Закавказье и странах Средней Азии, мы поговорили с заместителем генерального директора компании Techpro DC Гусейном Гасанлы.

— Насколько насыщенным на события для Techpro DC стал 2025 год?

— Прошедший год для нас стал годом интенсивного роста и стратегического расширения. Компания продолжила наращивать присутствие в странах региона, укрепила офисы в Грузии, Казахстане и Узбекистане, значительно увеличила команду и расширила портфель вендоров. Мы ощущаем, что рынок созрел для комплексных технологических решений, и наша задача — предоставить их партнерам своевременно и качественно. В этом году мы также сделали ряд важных шагов к тому, чтобы поднять Techpro DC на новый уровень. Некоторые из них уже показывают результат, но большинство проявят себя в 2026 году.

— В этом году в портфолио Techpro DC появилось сразу несколько важных брендов. Расскажите об этом подробнее.

— Да, наш портфель действительно пополнился сильными решениями. В 2025 году мы добавили такие бренды, как Veriato, Oppinate, Tufin, Binalyze и SolarWinds. Каждый из них закрывает важную часть современного технологического ландшафта:

Veriato — это мощная платформа мониторинга сотрудников и анализа инцидентов, что особенно важно для крупных компаний и финсектора.

Tufin усиливает наше направление по управлению сетевой безопасностью и политиками доступа.

Binalyze представляет одно из лучших решений в области DFIR — анализа инцидентов, цифровых расследований и быстрого реагирования.

SolarWinds — это огромный технологический пласт: мониторинг, управление инфраструктурой, сетевые инструменты.

Oppinate добавляет ценность в сегменте автоматизации и оптимизации процессов принятия решений.

Эти бренды усилили наше присутствие в нишах кибербезопасности, мониторинга, IТ-инфраструктуры и аналитики.

— Одним из ключевых событий года стало объявление о вашем партнерстве с 31 Concept. Что означает эта коллаборация для рынка?

— Для нас это действительно стратегический шаг. 31 Concept — инновационный вендор в области network-intelligence и data-intelligence, и назначение Techpro DC основным дистрибьютором этих решений на территории Евразии стало подтверждением доверия к нашему опыту и возможностям. Эти решения особенно актуальны в странах, где активно развивается телекоммуникационный сектор, финансовые институты и государственные цифровые проекты. Мы ожидаем, что в 2026 году спрос на их продукты вырастет кратно и возможности 31 Concept впечатлят рынок.

Подписание дистрибьюторского контракта c Tehpro DC комментирует основатель и генеральный директор 31 Concept Миша Ханин.

— Почему вы остановили свой выбор на Techpro DC? Какие цели стоят за этим партнерством и почему оно важно для 31 Concept?

— За 30 лет в этой индустрии и, честно говоря, за более чем 1500 погружений под воду, я понял одну вещь: партнеров не выбирают по таблицам Excel. Их выбирают на основе доверия, компетенций и уверенности в том, что они останутся рядом, когда станет по-настоящему трудно. TechPro DC соответствует всем критериям. Они строят свою сеть с 2013 года, у них более 300 партнеров в Закавказье и Центральной Азии, и они понимают эти рынки так, как никогда их не сможет понять ни один внешний игрок. Но главное — они работают так же, как мы. Отношения на первом месте. Долгосрочное мышление. Никаких компромиссов!

Евразия — один из самых стратегически важных регионов для цифровой трансформации прямо сейчас. Правительства и предприятия там не ищут очередного вендора, продающего типовые решения. Им нужны технологии суверенного уровня, поставляемые людьми, которым они доверяют на местах. Именно это и обеспечивает Techpro DC. А наша цель проста: мы хотим, чтобы платформа 31 Concept оказалась в руках каждого телеком-оператора, каждого предприятия и каждого государственного учреждения, которому нужен реальный контроль и видимость своих сетей — без компромиссов в отношении суверенитета данных. TechPro DC — это то, как мы добиваемся этого в 9 странах. С качеством, а не отговорками. Это не дистрибьюторский контракт. Это партнерство на всю жизнь!

— Оглядываясь на 2025 год, какие отношения или стратегические решения были наиболее важными для Techoro DC?

— Партнерство с 31 Concept — одно из самых важных и стратегических решений, которое TechPro DC приняла в этом году. Стать главным глобальным дистрибьютором 31 Concept, особенно в регионах, где мы наиболее активно работаем, для нас критически важно. Мы видим, что продукты, разработанные 31 Concept, фундаментально важны и крайне востребованы в современном мире. Их платформа предлагает то, чего рынку давно не хватало: решение сетевой аналитики нового поколения, которое обеспечивает 100% суверенитет данных. В нашем регионе, где правительства, телеком-операторы и производственные предприятия все больше фокусируются на контроле над собственными данными, это не просто желательная опция — это необходимость.

Но не только технологии делают это партнерство особенным. Это совпадение ценностей! 31 Concept работает честно, выполняет обязательства в сложных условиях и понимает, что дистрибуция — это не разовая сделка, а долгосрочное обязательство. Именно так и мы работаем в Techpro DC.

— В 2024-2025 годах активно развивались ваши подразделения в Грузии, Казахстане и Узбекистане. Какую роль они сыграли в этом году?

— Очень большую! Вот лишь часть той работы, которую проделали наши офисы в этих странах за последние 2 года:

Techpro DC Georgia пополнил свою команду, и эта новая команда проделала невероятную работу. Данный офис отлично проявил себя в таких направлениях, как кибербезопасность и поставка решений для ЦОД.

Techpro DC Kazakhstan был запущен в конце Мая этого года, но за столь короткий период уже успел показать результаты по ряду вендоров, особенно НРЕ. Команда в этом офисе продолжает расти, и мы рады теплому приему в дружественном Казахстане.

был запущен в конце Мая этого года, но за столь короткий период уже успел показать результаты по ряду вендоров, особенно НРЕ. Команда в этом офисе продолжает расти, и мы рады теплому приему в дружественном Казахстане. Techpro DC Uzbekistan переехал в новый офис, расширил свои возможности, а также получил награду от HP Inc. «Best Distributor in Print Project Business».

Локальное присутствие позволяет нам быть ближе к партнерам, быстрее внедрять проекты и строить долгосрочные связи, но впереди еще много планов, к реализации которых эти команды готовятся.

— Какие тенденции вы считаете ключевыми в 2025 году?

Смещение в сторону комплексных решений. Одна из задач на следующий год — предложение дополнительных комплексных решений. В 2025 году мы успешно продвигали решения Fortinet+CrowdStrike и HPE+SolarWinds, что сделало предложения наших партнеров более интересными для их заказчиков.

Рост внимания к DFIR и реагированию на инциденты. Именно поэтому такие бренды, как Binalyze, вошли в наш каталог. Мы планируем и дальше усиливать данное направление.

ИИ-дополненные технологии. Практически все новые продукты, будь то мониторинг, аналитика или защита сети, уже включают модули ИИ. Данный тренд продолжится, и ИИ уже становится неотъемлемой частью любого решения.

— Каким вы видите 2026 год для Techpro DC?

— Мы будем увеличивать портфель решений, активно развивать направление ESD (электронной дистрибуции —

прим. ред.), усиливать техническую поддержку, расширять список предоставляемых партнерам сервисов, формировать обучение для партнеров и запускать совместные проекты с новыми вендорами. Также планируем более плотную интеграцию ИИ-решений в наши предложения — это уже не тренд, а стандарт. И конечно, будем расширять географию: новые рынки в регионе Евразии сейчас открывают интересные возможности.

— Что бы вы хотели особо отметить, оглядываясь на уходящий год?

— Этот год показал, что мы движемся в правильном направлении. Мы построили сильные партнерства, расширили продуктовый портфель, усилили команду и значительно укрепили позиции в регионе. Но самое важное — мы видим, как технологии, которые мы привозим на рынок, действительно помогают бизнесам и государственным структурам становиться эффективнее и безопаснее. 2026 год станет годом новых возможностей, и мы готовы к ним.