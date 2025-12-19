Samsung представил Exynos 2600 — первый в мире 2-нм процессор для смартфонов

Компания Samsung представила флагманский процессор нового поколения Exynos 2600, который стал первой SoC для смартфонов, производимый с использованием 2-нм техпроцесса GAA (Gate-All-Around). Переход на 2-нм техпроцесс обеспечивает значительное повышение производительности, энергоэффективности и улучшение теплоотвода, отмечает компания. В этих областях процессоры Exynos ранее уступали решениям от Qualcomm, MediaTek и Apple.

Exynos 2600 включает в себя 10-ядерный центральный процессор на новейшей архитектуре Arm v9.3 с новыми ядрами C1-Ultra и C1-Pro. Конфигурация процессора включает одно высокопроизводительное ядро C1-Ultra с тактовой частотой 3,8 GHz, три высокопроизводительных ядра C1-Pro с частотой 3,25 GHz и шесть энергоэффективных ядер C1-Pro с частотой 2,75 GHz.

Как утверждает Samsung, новая структура CPU повышает общую производительность процессора до 39% по сравнению с Exynos 2500. Помимо этого, новая SoC поддерживает новую технологию Heat Path Block от Samsung, с которой чип должен лучше справляться с перегревом. Заявлена поддержка инструкций Arm SME2, благодаря которым повысится эффективность рабочих нагрузок машинного обучения на устройстве и снизится задержка при выполнении функций ИИ. По сравнению с предшественником, ИИ-производительность блока NPU увеличилась на 113%.

За графические возможности Exynos 2600 отвечает подсистема Xclipse 960, которая, как заявляет Samsung, вдвое превосходит показатели предшественника и на 50% производительнее в трассировке лучей. Поддерживается технология Samsung Exynos Neural Super Sampling (ENSS) — масштабирование и генерация кадров с использованием ИИ, за счет которой повысится качество игрового процесса без существенного увеличения энергопотребления.

Exynos 2600 поддерживает камеры с разрешением до 320 Мп и нулевую задержку срабатывания затвора для снимков с разрешением 108 Мп. Возможна запись видео 8K@30 fps и 4K@120 fps с поддержкой HDR. Заявлена поддержка технологии шумоподавления для видео на основе глубокого обучения (DVNR) и кодека APV. Процессор поддерживает стандарты памяти UFS 4.1 и LPDDR5X.

Ожидается, что первыми смартфонами на базе Exynos 2600 станут флагманы серии Galaxy S26 для южнокорейского рынка.