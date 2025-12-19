spot_img
20 декабря, 2025
spot_img
ДомойSoftwareИгрыEpic Games Store в течении суток бесплатно отдает экшен-симулятор свиданий Eternights

Epic Games Store в течении суток бесплатно отдает экшен-симулятор свиданий Eternights

Epic Games Store

В Epic Games Store в течение суток, до 20 декабря 20:00 по бакинскому времени, можно бесплатно получить игру Eternights. Это экшен-симулятор свиданий, разработанный и изданный Studio Sai. Игра отчасти вдохновлена серией Persona.

Eternights вышла в 2023 году и получила очень положительные пользовательские отзывы. Действие игры происходит в мире на гране апокалипсиса, нужно играть за подростка, спасающего мир и ищущего любовь. Главный герой получает способность к бою и должен исследовать подземелья, сражаясь с врагами, и одновременно строить отношения с другими выжившими, чтобы прокачать навыки и спасти мир.

Какая игра станет бесплатной завтра в Epic Games Store, не уточняется.

Предыдущая статья
Samsung представил Exynos 2600 — первый в мире 2-нм процессор для смартфонов
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,835ФанатыМне нравится
1,029ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
716ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»