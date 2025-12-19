Epic Games Store в течении суток бесплатно отдает экшен-симулятор свиданий Eternights

В Epic Games Store в течение суток, до 20 декабря 20:00 по бакинскому времени, можно бесплатно получить игру Eternights. Это экшен-симулятор свиданий, разработанный и изданный Studio Sai. Игра отчасти вдохновлена серией Persona.

Eternights вышла в 2023 году и получила очень положительные пользовательские отзывы. Действие игры происходит в мире на гране апокалипсиса, нужно играть за подростка, спасающего мир и ищущего любовь. Главный герой получает способность к бою и должен исследовать подземелья, сражаясь с врагами, и одновременно строить отношения с другими выжившими, чтобы прокачать навыки и спасти мир.

Какая игра станет бесплатной завтра в Epic Games Store, не уточняется.