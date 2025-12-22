R.I.S.K. Company и Genesys провели ежегодное мероприятие Contact Center Event 2025

16 декабря в отеле JW Marriott Absheron R.I.S.K. прошло мероприятие под названием «AI-Native CC: Experience Reinvented with Genesys», организаторами которого традиционно выступили ведущий системный интегратор Азербайджана R.I.S.K. Company и компания Genesys — лидер рынка решений для контактных центров и обслуживания клиентов. Конференция, участие в которой принял приняло более 100 человек из ключевых банков Азербайджана, компаний страхового сектора и ритейл-продаж, сервис-провайдеров, телекоммуникационных операторов и государственных организаций, была посвящена теме использования искусственного интеллекта в современных контактных центрах.

С приветственным словом к гостям мероприятия обратился руководитель группы унифицированных коммуникаций R.I.S.K. Company Агшин Алигюлов, дальнейшая презентация которого была посвящена обстоятельному рассказу о деятельности команды интегратора. «Сегодня особо растет спрос на инновационные решения в области построения и развития контактных центров, использующих по максимуму возможности искусственного интеллекта. Мне очень приятно отметить, что R.I.S.K. Company уделяет особое внимание развитию собственной команды унифицированных коммуникаций, усиливая компетенции, накопленные компанией за 25 лет работы в этой области как на локальном рынке, так и в ряде стран региона. Благодаря профессионалам, составляющим основу нашей команде, компания уже на протяжении нескольких лет развивает собственные, оптимизированные под требования наших клиентов, продукты», — отметил А.Алигюлов, представив портфолио решений и услуг R.I.S.K. Company, а также кастомных приложений в области контактных центров, приведя примеры успешных реализаций совместно с компанией Genesys проектов. «Как партнер компании Genesys в Азербайджане мы готовы прислушаться к любому пожеланию заказчика и на основании этого предложить самое оптимальное решение, позволяющее вывести работу вашего контактного центра на принципиально новый уровень», — подчеркнул А.Алигюлов.

Официальную часть мероприятия продолжила презентация регионального директора Genesys Павела Янечека (Pavel Janecek), которая охватила темы облачных решений и использования инструментов искусственного интеллекта в продуктах вендора. «Благодаря проверенным цифровым технологиям и технологиям искусственного интеллекта платформы Genesys Cloud CX, организации всех размеров во всех отраслях могут обеспечить ориентированный на людей опыт, которого ожидают их клиенты и сотрудники», — отметил П.Янечек. Genesys Cloud CX — это ведущее решение для координации взаимодействия с клиентами и сотрудниками на основе искусственного интеллекта. С его помощью вы можете координировать каждый этап взаимодействия с клиентами и сотрудниками, формируя маршруты для важных моментов. Решение позволяет повысить лояльность клиентов и удержание сотрудников благодаря повсеместному использованию искусственного интеллекта, обеспечивающему омниканальное взаимодействие, интеллектуальную маршрутизацию, встроенную систему вовлечения персонала, комплексное управление маршрутами и многое другое.

Сегодня компания активно развивает и решение Genesys Cloud AI Experience, призванное помочь организациям оптимизировать взаимодействие с клиентами за счет ускоренных инноваций, основанных на более разумной персонализации, автоматизации и прогнозировании. Использование искусственного интеллекта обеспечивает лучший опыт с меньшими затратами, а с помощью Genesys Cloud AI Experience организации могут оперировать данными в режиме реального времени, чтобы организовать и оптимизировать упреждающее персонализированное взаимодействие через цифровые и голосовые точки взаимодействия. Это решение устраняет барьеры для работы с искусственным интеллектом для большинства современных организаций, объединяя диалоговый искусственный интеллект, знания, помощь агентов, прогнозную маршрутизацию и прогнозируемое взаимодействие в одном интегрированном решении. Кроме того, Genesys Cloud AI Experience помогает организациям извлекать больше пользы из своих данных, так как самообслуживание и взаимодействие с сотрудниками контактного центра можно настроить с большей точностью.

Далее представители группы унифицированных коммуникаций R.I.S.K. Company познакомили участников конференции с собственными разработками — решением для управления электронным документооборотом eSened, а также CRM, предназначенной для контактных центров и учитывающей все нюансы локального рынка. Участникам мероприятия были наглядно продемонстрированы возможности этих продуктов.

Завершилось официальная честь мероприятия сессией вопросов и ответов, после которой общение с представителями R.I.S.K. Company и Genesys продолжилось за обедом.