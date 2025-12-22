Cyber Days 2.0. Или как подготовиться к легализации “удалёнки”

Накануне в Баку прошел важный технологический ивент — Cyber Days 2.0. Это мероприятие для IT-специалистов было организовано компанией DeoniX в партнёрстве с PROSOL. В центре внимания была важная тема – удалённая работа и как её организовать максимально технологично и эффективно. В числе гостей были представители ключевых компаний из важнейших для страны отраслей: финансисты из крупнейших банков, представители госсектора, инфраструктурных компаний и др.

Событие весьма актуально: в Милли Меджлисе Азербайджанской Республики планируют внести в Трудовой кодекс изменения, которые законодательно закрепят и опишут статус “дистанционных” работников. Это откроет больше возможностей для некоторых категорий граждан: к примеру, для жителей регионов, которые не имеют возможности трудиться в городских офисах, или для женщин с детьми, людей с ограниченными возможностями, специалистов, которые хотят работать на зарубежные компании, не покидая страну.

Решения, которые представляет для компаний Азербайджана DeoniX, как раз и направлены на обеспечение всех этих процессов. Компания поставляет в страну продукты Citrix – это, к слову, мировой лидер данной отрасли: сервис позволяет легко и комфортно развёртывать системы виртуальных рабочих столов практически любого масштаба. Это крайне востребовано среди компаний, которые хотят нанимать “удалёнщиков” и при этом не “раздувать” бюджеты в долгосрочной перспективе и обеспечивать для себя безопасность и контроль. Простой пример: для открытия офиса или филиала в другом городе необязательно полностью закупать или обновлять парк рабочих машин: достаточно имеющихся ноутбуков или тонких клиентов – достаточно просто скачать Citrix и начать работу, сисадминам не придётся настраивать множество программ и доступов, обслуживание максимально упрощается.

На Cyber Days 2.0 эксперты из Deonix Жанат Азыкеев и Артём Исаев рассказали представителям азербайджанского рынка о возможностях платформы Citrix и сценариях их внедрения.

Руфат Садыгов, Country Manager (Azerbaijan, Georgia) отметил: “Решения Citrix позволяют снизить или исключить до 75-90% рисков кибербезопасности при цифровизации рабочего пространства. Это очень актуально, ведь в Республике Азербайджан полным ходом идет работа над законом об удаленной работе. Наши решения, однозначно, помогут вам работать с учетом этих нововведений и обезопасить вашу инфраструктуру, при этом вы сможете сделать сотрудников свободнее и эффективнее.“

DeoniX является мастер-дистрибьютором множества IT-продуктов. Решения от DeoniX позволяют компаниям страны построить полностью безопасную и удобную систему для своих гибридных или удалённых работников. При этом DeoniX обеспечивает своим клиентам высокую экспертность: решения подбираются под требования и возможности компании – максимально точно и скрупулёзно.

Если вам требуется консультация или внедрение такого продукта: посетите сайт DeoniX/AZ или отправьте запрос на почту [email protected] или по номеру +99 450 231 08 08.