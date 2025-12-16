spot_img
16 декабря, 2025
Приложение Apple TV для Android теперь поддерживает Google Cast

Приложение Apple TV для устройств на основе операционной системы Android теперь поддерживает Google Cast. Обновление позволяет транслировать контент с мобильных устройств на телевизоры, что значительно упрощает просмотр шоу и фильмов. Ранее в версии для Android этой функции не было.

Apple выпустила официальное полноценное приложение Apple TV для Android в феврале 2025 года, но до настоящего момента оно не поддерживало Google Cast. Теперь пользователи могут легко переключаться между экранами, даже во время просмотра серии. Приложение поддерживает загрузку видео для офлайн-доступа через Wi-Fi или мобильную сеть.

Функция доступна в свежей версии приложения Apple TV под номером 2.2. Новые пользователи могут воспользоваться бесплатным семидневным пробным периодом. После этого подписку можно оформить через Google Play по стандартной цене.

Отметим, что Netflix в начале декабря 2025 года убрал поддержку Cast в мобильных приложениях для большинства современных устройств.

