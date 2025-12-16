Приложение Apple TV для Android теперь поддерживает Google Cast

Приложение Apple TV для устройств на основе операционной системы Android теперь поддерживает Google Cast. Обновление позволяет транслировать контент с мобильных устройств на телевизоры, что значительно упрощает просмотр шоу и фильмов. Ранее в версии для Android этой функции не было.

Apple выпустила официальное полноценное приложение Apple TV для Android в феврале 2025 года, но до настоящего момента оно не поддерживало Google Cast. Теперь пользователи могут легко переключаться между экранами, даже во время просмотра серии. Приложение поддерживает загрузку видео для офлайн-доступа через Wi-Fi или мобильную сеть.

Функция доступна в свежей версии приложения Apple TV под номером 2.2. Новые пользователи могут воспользоваться бесплатным семидневным пробным периодом. После этого подписку можно оформить через Google Play по стандартной цене.

Отметим, что Netflix в начале декабря 2025 года убрал поддержку Cast в мобильных приложениях для большинства современных устройств.