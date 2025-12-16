Бюджетные Realme Narzo 90 и Narzo 90x получили аккумулятор на 7000 мАч и быструю зарядку

Компания Realme представила в Индии новую линейку смартфонов Narzo 90, в серию вошли две модели — Narzo 90 и Narzo 90x. Ключевой особенностью недорогих устройств стал емкий аккумулятор на 7000 мАч, поддерживающий быструю зарядку мощностью 60 Вт и функцию обратной проводной зарядки. Смартфоны работают на базе операционной системы Android 15 с фирменным интерфейсом Realme UI 6.0. Производитель обещает три крупных обновления ОС и четыре года патчей безопасности.

Модель Realme Narzo 90 оснащена 6,57-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Hz и пиковой яркостью 4000 нит. Под дисплеем расположен сканер отпечатков пальцев. В основе смартфона лежит процессор MediaTek Dimensity 6400 Max, предусмотрено 6 или 8 Gb оперативной памяти и 128 Gb флеш-памяти с возможностью расширения с помощью карт microSD. В основную камеру входит 50 Мп датчик и дополнительный монохромный 2 Мп сенсор. Разрешение фронтальной камеры достигает 50 Мп.

Более доступный Realme Narzo 90x получил 6,8-дюймовый IPS-экран с разрешением HD+ с кадровой частотой 144 Hz. Смартфон построен на базе процессора MediaTek Dimensity 6300, конфигурации памяти соответствуют Narzo 90. Разрешение основной камеры составляет 50 Мп, фронтальной – 8 Мп.

Цены на смартфоны:

Realme Narzo 90: 6/128 Gb — $175, 8/128 Gb — $195;

Realme Narzo 90x: 6/128 Gb — $130, 8/128 Gb — $150.

Продажи стартуют 23 декабря.