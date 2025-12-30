spot_img
30 декабря, 2025
Количество партнёров «SİMA İmza» достигло 100

Количество организаций, цифровизировавших свои услуги с помощью нового поколения цифровой подписи SİMA, достигло 100. 100-м партнёром цифровой подписи стала компания Azerconnect Group.

Запущенная в 2022 году, «SİMA İmza» на сегодняшний день превратилась в надёжную цифровую платформу, которой доверяют многочисленные государственные и частные структуры. Она уже применяется в таких сферах, как налогообложение, таможня, юстиция, образование, здравоохранение, банковский сектор, страхование, электронная коммерция и других.

Благодаря цифровой подписи SİMA устранена зависимость граждан от сервисных центров, а также снижены рабочая нагрузка и расходы поставщиков услуг. В настоящее время «SİMA İmza» доступна гражданам Азербайджана, иностранным гражданам, законно проживающим в Азербайджане, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам и государственным органам. Для получения подписи не требуется физический носитель или посещение сервисного пункта — достаточно загрузить мобильное приложение и пройти регистрацию.

Отметим, что количество загрузок приложения «SİMA İmza» превысило 5,5 миллиона. Посредством «SİMA İmza» обеспечен доступ более чем к 1 000 электронным услугам. Более подробную информацию о цифровой подписи нового поколения можно получить на сайте sima.az, а также через Call-центр «157».

