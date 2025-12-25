Azercell запустил социальную инициативу «Будущее начинается с тебя! – учись, развивайся, делись»

Лидирующий мобильный оператор страны Azercell запустил новую социальную инициативу «Будущее начинается с тебя! — учись, развивайся, делись». Проект направлен на поддержку детей из уязвимых слоев населения, расширение образовательных возможностей и содействие успешной социальной интеграции.

Реализация проекта началась в учреждении социального обслуживания «Детский дом № 1» при Агентстве социальных услуг, подведомственном Министерству труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики. В рамках инициативы уже проведены две обучающие сессии, ориентированные на всестороннее развитие детей. Программа охватывает такие ключевые направления, как формирование социальных навыков, самовыражение, развитие творческого мышления, а также повышение уровня цифровой грамотности и знаний в области кибербезопасности.

Тренинги проводились Гюльсум Маммадовой, координатором проекта Университета Чикаго, специалистом по развитию молодежи, совместно с профильными специалистами Azercell.

Отметим, что Azercell планирует продолжить реализацию инициативы «Будущее начинается с тебя! — учись, развивайся, делись».