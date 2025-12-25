OPPO Pad Air 5 получил большой экран и сбалансированную начинку

Каталог коллекции планшетов OPPO пополнил новый среднебюджетный Pad Air 5, который получил сбалансированное сочетание производительности, качества изображения и время автономной работы. Планшет будет предложен покупателям в двух версиях: базовой и Soft Light с антибликовым покрытием экрана.

OPPO Pad Air 5 оснащен 12,1-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 2800 × 1980 пикселей, частотой обновления до 120 Hz и пиковой яркостью 900 кд/м². Соотношение сторон экрана составляет 7:5. Дисплей способен отображать до 1 млрд. оттенков: он имеет охват 98% цветовой гаммы DCI-P3 в режиме Vivid и 100% sRGB в режиме Natural. Есть поддержка стилуса.

В основе планшета лежит 8-ядерный 4-нм процессор MediaTek Dimensity 7300 Ultra. Объем оперативной памяти LPDDR5X, в зависимости от конфигурации, составляет 8 или 12 Gb, емкость накопителя UFS 3.1 — 128 или 256 Gb.

Автономную работу устройства обеспечивает аккумулятор емкостью 10 050 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки SuperVOOC мощностью 33 Вт, а также стандартов зарядки UFCS, PPS и PD. В оснащение также входят две камеры по 8 Мп (основная и фронтальная), поддержка модулей 5G и Wi-Fi 6, порт USB Type-C, а также функция разблокировки по лицу. В качестве операционной системы используется Android 16 с интерфейсом ColorOS 16.0. Габариты планшета составляют 266,01 × 192,77 × 6,83 мм, вес версии с Wi-Fi — 597 гр., версии с 5G-модемом — 599 гр. Заявлена возможность передачи данных на iPhone через приложение OPPO Connect.

Цены на OPPO Pad Air 5:

8/128 Gb — $270;

8/256 Gb — $312;

8/256 Gb (версия Soft Light) — $340;

12/256 Gb — $355;

12/256 Gb (версия Soft Light) — $383.

Планшет уже поступил в продажу в Китае в двух цветах корпуса: темно-сером и розовом.