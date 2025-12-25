spot_img
25 декабря, 2025
Logitech G304 X Lightspeed: игровой манипулятор с аккумулятором, обеспечивающий автономность до 106 часов

Logitech G304 X Lightspeed

Компания Logitech представила беспроводной игровой манипулятор под названием G304X Lightspeed. Наследница популярных игровых мышек сохранила внешний вид оригинальной версии, но получила ряд улучшений.

Важным изменением стал переход с AA-батареек на встроенный литиевый аккумулятор емкостью 290 мАч. Это позволило снизить вес устройства до 57 грамм — на 42% легче модели G304. Заявленная автономность достигает до 106 часов на одном заряде. В случае необходимости быстрая зарядка даст 10-11 часов работы за 10 минут зарядки.

Оптический сенсор Hero 25K имеет частоту опроса в 1000 Hz, диапазон разрешений от 100 до 25 000 dpi, поддержку скорости движения более 400 ips и ускорение 40G. Подключить манипулятор к ПК можно через фирменную технологию Lightspeed на частоте 2,4 GHz или через USB-C. Lightspeed предлагает снижение задержки на 68% по сравнению с предыдущим поколением. Встроенная память рассчитана на хранение одного профиля настроек, еще пять можно добавить в утилиту G Hub. Заявлена высокая надежность устройства благодаря тефлоновым ножкам и переключателям с ресурсом на 20 млн. нажатий.

Logitech G304 X Lightspeed будет предложена в черном, белом, фиолетовом и розовом цветовом исполнении. Дата начала продаж и цена манипулятора пока не объявлены.

