Logitech G304 X Lightspeed: игровой манипулятор с аккумулятором, обеспечивающий автономность до 106 часов

Компания Logitech представила беспроводной игровой манипулятор под названием G304X Lightspeed. Наследница популярных игровых мышек сохранила внешний вид оригинальной версии, но получила ряд улучшений.

Важным изменением стал переход с AA-батареек на встроенный литиевый аккумулятор емкостью 290 мАч. Это позволило снизить вес устройства до 57 грамм — на 42% легче модели G304. Заявленная автономность достигает до 106 часов на одном заряде. В случае необходимости быстрая зарядка даст 10-11 часов работы за 10 минут зарядки.

Оптический сенсор Hero 25K имеет частоту опроса в 1000 Hz, диапазон разрешений от 100 до 25 000 dpi, поддержку скорости движения более 400 ips и ускорение 40G. Подключить манипулятор к ПК можно через фирменную технологию Lightspeed на частоте 2,4 GHz или через USB-C. Lightspeed предлагает снижение задержки на 68% по сравнению с предыдущим поколением. Встроенная память рассчитана на хранение одного профиля настроек, еще пять можно добавить в утилиту G Hub. Заявлена высокая надежность устройства благодаря тефлоновым ножкам и переключателям с ресурсом на 20 млн. нажатий.

Logitech G304 X Lightspeed будет предложена в черном, белом, фиолетовом и розовом цветовом исполнении. Дата начала продаж и цена манипулятора пока не объявлены.