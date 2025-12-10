spot_img
10 декабря, 2025
OPPO A6L получил AMOLED-экран, аккумулятор на 7000 мАч и цену в $255

Серия смартфонов OPPO A6 пополнилась новой моделью A6L, которая имеет современный дизайн, защищенный корпус и аккумулятор высокой емкости.

OPPO A6L оснащен 6,8 дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Hz, пиковой яркостью 1600 нит и защитным стеклом Crystal Shield. Дисплей получил поддержку технологии, повышающей его отзывчивость при нажатии мокрыми пальцами. Под экраном расположен сканер отпечатков пальцев.

В основе аппаратной платформы лежит процессор Snapdragon 7 Gen 3, дополненный 12 Gb оперативной памятью и 256 Gb флеш-памятью. В основную камеру входят 50 Мп сенсор с OIS и вспомогательный датчик на 2 Мп. Разрешение фронтальной камеры составляет 32 Мп.

За автономность отвечает аккумулятор на 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Производитель обещает до 50 часов телефонных разговоров или до 20 часов просмотра видео онлайн. Другие характеристики смартфона включают поддержку 5G, Wi Fi, Bluetooth, GPS и NFC. Корпус соответствует стандартам IP68/IP69, что гарантирует устойчивость к воде, пыли и даже струям под высоким давлением. Толщина смартфона составляет 7,86 мм, а вес — около 204 гр. Программная платформа — Android 15 и интерфейс ColorOS 15.

OPPO A6L уже доступен в Китае по цене около $255. Цветовая палитра включат три расцветки: белую, розовую и темно-синюю. В ближайшие месяцы смартфон появится на европейском рынке.

