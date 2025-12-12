Opera открыла платный доступ к браузеру Neon со встроенным ИИ-агентом для всех желающих

Компания Opera выпустила общедоступную версию браузера Neon со встроенным искусственным интеллектом, способного выполнять задачи без участия пользователя. Доступ к браузеру платный — $19,90 в месяц. Ранее, с сентября, доступ был только для избранных пользователей.

Opera Neon использует ИИ для выполнения задач непосредственно в браузере. Чат-боту можно задавать вопросы об открытых страницах, использовать его для сравнения информации из разных источников, для создания мини-приложений и генерации видео, а также поручать выполнение задач. Opera Neon объединяет новейшие ИИ-модели в единое рабочее пространство, позволяя пользователям платить ежемесячную плату вместо нескольких отдельных подписок. Доступны популярные флагманские ИИ-модели, такие как Gemini 3 Pro, GPT-5.1, Veo 3.1 и Nano Banana Pro.

Также доступны агенты Chat, Do и Make, инструменты, которые могут автономно выполнять сложные задачи, включая бронирование путешествий, создание веб-сайтов, генерацию видео и редактирование документов. Новый агент ODRA предназначен для проведения глубоких исследований, он может собирать и обобщать информацию (с указанием источников) по сложным темам, предоставляя структурированные выводы.

Кроме того, браузер предлагает функцию Cards – это шаблоны для повторяющихся задач, которые можно комбинировать или использовать результаты, представленные сообществом. Все вычисления происходят локально.

Opera Neon доступен для скачивания на официальном сайте. При этом разработчики подчеркнули, что основные браузеры компании (Opera One, Opera GX и Opera Air) по-прежнему продолжат предоставлять бесплатные функции ИИ.