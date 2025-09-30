Opera представила браузер Neon со встроенным ИИ-агентом

Компания Opera запустила в раннем доступе новый браузер Neon с искусственным интеллектом, способный выполнять задачи без участия пользователя.

Neon умеет составлять отчеты с таблицами и диаграммами, сравнивать информацию с разных сайтов, писать фрагменты кода и выполнять автоматические сценарии, не отправляя пользовательские данные во внешние облачные сервисы.

С помощью функции Neon Do можно получить информацию о просмотренных ранее страницах или автоматизировать действия на сайтах. Функция Task создает изолированные рабочие области для параллельного анализа разных источников, например, можно спланировать поездку в другую страну, основываясь на открытых страницах.

Neon также предлагает функцию Cards – это шаблоны для повторяющихся задач, которые можно комбинировать или использовать результаты, представленные сообществом. Все вычисления происходят локально.

Доступ к браузеру пока что будет платным — $20 в месяц, ранний доступ уже открыт, а расширение аудитории ожидается в ближайшие месяцы.