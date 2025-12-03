Представлен бюджетный смартфон OPPO A6x с экраном 120 Hz и емким аккумулятором

Компания OPPO выпустила недорогой смартфон A6x в двух версиях — A6x 4G и 5G. Аппараты отличаются друг от друга только моделью процессора: A6x 4G получил Snapdragon 685, а A6x 5G — Dimensity 6300. Предусмотрено до 6 Gb оперативной памяти и до 256 Gb флеш-памяти.

OPPO A6x оборудован 6,75-дюймовым IPS-экраном с разрешением 720×1570 пикселей, частотой обновления 120 Hz и пиковой яркостью 1125 нит. Заявлены 83% цветового пространства P3 и 100% sRGB.

Основная камера — 13 Мп, фронтальная — 5 Мп, обе способны записывать видео в разрешении 1080p (60 fps у основной и 30 fps у фронтальной). За автономность отвечает аккумулятор емкостью 6500 мА·ч, поддерживающий обратную проводную зарядку мощностью 5 Вт. Версия A6x 5G поддерживает 45-ваттную зарядку.

Набор интерфейсов включает модули Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.4, порт USB Type-C и 3,5-мм аудиовыход. Есть боковой сканер отпечатков пальцев и защита от пыли и влаги по стандарту IP64. Смартфоны работают под управлением Android 15 с интерфейсом ColorOS 15. Габариты составляют 166.6 x 78.5 x 8.6 мм, вес – 212 гр.

Цена на OPPO A6x 4G начинается с $96 за версию с 4/64 Gb, на OPPO A6x 5G – с $138 за ту же конфигурацию.