NOETIX Hobbs W1 — впечатляющий новый класс сервисных роботов

Компания NOETIX представила Hobbs W1 — сервисного робота, созданного для работы в реальных условиях, взаимодействия с реальными людьми и выполнения реальных задач. Он позиционируется как универсальный робот для профессиональных задач, и его дизайн подтверждает это утверждение.

Наиболее примечательной особенностью является его бионическая голова в сочетании с выразительным интерактивным экраном. Это придает W1 социальный характер, который органично вписывается в сферу гостеприимства, розничной торговли, образования, корпоративных помещений или любой другой среды, где людям полезно дружелюбное руководство.

Под гладкой оболочкой скрываются серьезные механические возможности. Робот Hobbs W1 оснащен ловкими 6-степенными манипуляторами и 5-степенными роботизированными руками, что обеспечивает ему широкий спектр навыков манипулирования, значительно превосходящий возможности типичных роботов-ресепшионистов. Он может жестикулировать, передавать предметы, выполнять легкие физические задачи и преодолевать разрыв между социальной и функциональной робототехникой.

Автономная навигация дополняет платформу. W1 может составлять карты и перемещаться в сложных условиях, выполнять обязанности ресепшиониста, предоставлять указания и поддерживать повседневные операции без постоянного контроля со стороны человека. Социальный слой и физические возможности работают вместе, делая его адаптируемым ко многим профессиональным средам.

Hobbs W1 не пытается заменить работников-людей. Он разработан для того, чтобы расширить их возможности, поддержать их и последовательно обрабатывать рутинные или повторяющиеся рабочие процессы. Компания NOETIX создала робота, который сочетает в себе личное взаимодействие с ощутимой пользой, и такое сочетание редко встречается на современном рынке.

Появление W1 знаменует собой новое направление в сервисной робототехнике. Не просто симпатичный. Не просто функциональный. Настоящий гибрид, созданный для современного рабочего места.