spot_img
18 декабря, 2025
spot_img
ДомойSoftwareКибербезопасность«Очень странные дела»: злоумышленники выманивают личные данные и деньги пользователей на волне...

«Очень странные дела»: злоумышленники выманивают личные данные и деньги пользователей на волне популярности сериала

Эксперты «Лаборатории Касперского» предупреждают о схемах онлайн-мошенничества, связанных с выходом финального сезона «Очень странных дел» (Stranger Things). Используя сериал как ловушку, злоумышленники заманивают потенциальных жертв на фишинговые и скам-ресурсы, где якобы можно скачать новые эпизоды или посмотреть их бесплатно. В результате люди могут скомпрометировать свои личные данные, логины и пароли, а также платёжную информацию.

На поддельном сайте человека могут попросить, например, «бесплатно зарегистрировать учётную запись» — это якобы необходимо для доступа к новым эпизодам. Для этого пользователю предложат ввести на странице свою конфиденциальную информацию: ФИО, дату рождения, номер телефона, платёжные данные. Однако жертва не получит доступ к сериалу, но при этом рискует скомпрометировать личные сведения и потерять деньги. В других схемах зрителей могут перенаправлять с поддельных страниц на вредоносные.

Злоумышленники могут прибегать к разным тактикам, чтобы усыплять бдительность пользователей — например, попросить пройти проверку, имитирующую CAPTCHA, чтобы получить доступ к онлайн-трансляции. По легенде мошенников, это делается якобы для борьбы с ботами. В ходе «верификации» жертву могут попросить ввести логины и пароли от своих учётных записей, в частности от электронной почты. В других случаях — предложат создать новый аккаунт с использованием личных данных или, например, указать сведения банковской карты — для активации бесплатного пробного периода. Однако на самом деле всё это лишь уловки. В результате конфиденциальная информация человека может попасть в руки злоумышленников.

«Онлайн-мошенники внимательно следят за интересами пользователей и адаптируют под них свои легенды — например, к выходу нового сезона популярного сериала. При этом сами приёмы и цели злоумышленников, как правило, остаются прежними — выманить личные данные или деньги пользователей. Причём поддельные ресурсы, имитирующие стриминговые сервисы, могут выглядеть очень правдоподобно, поэтому в сети нужно быть крайне внимательными. Мы рекомендуем смотреть контент на официальных ресурсах и не вводить конфиденциальные сведения на сомнительных сайтах», — комментирует Ольга Алтухова, старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского».

Чтобы защититься от подобных схем, «Лаборатория Касперского» также рекомендует:

  • следить за официальными датами выхода фильмов и сериалов и не пользоваться сомнительными сайтами, на которых якобы можно увидеть их раньше;
  • не вводить конфиденциальные данные на подозрительных ресурсах;
  • проверять подлинность сайтов перед тем, как ввести личные данные, в том числе обращать внимание на корректность URL и название ресурса;
  • использовать надёжное защитное решение, например Kaspersky Premium, которое блокирует попытки перехода на фишинговые и вредоносные сайты.
Предыдущая статья
NOETIX Hobbs W1 — впечатляющий новый класс сервисных роботов
Следующая статья
«Мы создаем экосистему, а не просто каталог решений»
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,834ФанатыМне нравится
1,029ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
716ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»