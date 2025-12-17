OpenAI выпустил генератор изображений GPT Image 1.5

Компания OpenAI представила новую версию для генерации изображений GPT Image 1.5, в основе которой лежит GPT-5.2. По словам разработчиков, это позволило в четыре раза повысить скорость работы сервиса по сравнению с предыдущей версией. Новая версия для генерации изображений GPT Image 1.5 точнее редактирует изображения, качественно генерирует текст и ориентирована на профессиональные бизнес-задачи.

GPT Image 1.5 обеспечивает точечное редактирование — пользователь может добавлять, удалять или изменять конкретные объекты, при этом модель сохраняет освещение, композицию и внешность персонажей неизменными. Как известно, отображение текста традиционно является слабым местом многих генераторов изображений. Новая версия качественно генерирует читаемый текст и надписи, даже если они плотные или создаются мелким шрифтом. Модель также лучше прорисовывает лица людей на изображениях с большими группами, была устранена проблема искажения лиц на общих планах. Кроме того, GPT Image 1.5 точнее следует сложным пользовательским инструкциям.

Также OpenAI добавила в боковую панель ChatGPT отдельный раздел Images. В нем собраны готовые к использованию фильтры и промпты для быстрой обработки визуального контента.

Обновленная версия GPT Image 1.5 уже распространяется среди всех пользователей ChatGPT, также она доступна разработчикам через API для интеграции в сторонние приложения.