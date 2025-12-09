spot_img
9 декабря, 2025
spot_img
ДомойТелекомСтатьиMastercard описывает шесть платежных трендов, которые будут определять 2026 год

Mastercard описывает шесть платежных трендов, которые будут определять 2026 год

Mastercard

Mastercard определила шесть основных трендов, которые будут формировать то, как люди и компании платят в 2026 году, поскольку цифровые платежи эволюционируют от того, чтобы быть просто быстрее, к тому, чтобы стать умнее, безопаснее и глубже встроенными в повседневную жизнь.

Эти тренды, основанные на глобальной экспертизе Mastercard, подчеркивают, как достижения в области искусственного интеллекта, цифровой идентичности, платежей в режиме реального времени и новых платежных рельс трансформируют движение денег, формируют доверие и открывают новые возможности для инноваций на рынках по всему миру.

Шесть трендов, которые формируют платежи в 2026 году

  1. Обеспечение безопасности агентной коммерции

Генеративный ИИ переходит от рекомендаций к реальным действиям — ИИ-агенты начинают инициировать и завершать транзакции от имени потребителей и компаний. В 2026 году внимание будет сосредоточено на создании защитных механизмов вокруг этой «агентной коммерции»: проверке легитимности ИИ-агента, усилении аутентификации, сокращении мошенничества и фиксации намерений, когда что-то идет не так. Платежи можно автоматизировать, но доверие все равно должно быть спроектировано и управляемо.

  1. Подключение криптовалюты к массовой коммерции

Регуляторная ясность вокруг стейблкоинов на ключевых рынках позволяет финансовому сектору исследовать более практические случаи использования — от выплат в стейблкоин-кошельки до покупок в блокчейне и более эффективных трансграничных расчетов. По мере того как эти рельсы становятся более зрелыми, потребители и компании начнут испытывать более быстрые и гибкие способы перемещения денег между традиционными и цифровыми активами, при этом безопасность и соответствие требованиям будут встроенными.

  1. Удвоение усилий в области цифровой идентичности

Поскольку в прошлом году большинство глобальных потребителей стали объектами онлайн-мошенничества, более сильная цифровая идентичность стала важнейшей для роста цифровой экономики. В 2026 году цифровые кошельки идентификации и проверенные цифровые учетные данные будут помогать людям быстрее и надежнее подтверждать свою личность — будь то доступ к финансовым услугам, подтверждение возраста или проведение транзакций с более высокой стоимостью, — а также помогать платформам проверять, с кем они взаимодействуют.

  1. Поддержка перехода к более устойчивому потреблению

Молодые поколения ускоряют переход к циклической экономике, основанной на повторном использовании, перепродаже и ремонте. Платежи будут всё больше поддерживать «восстанавливающие циклы» — от моделей депозитов и возвратов до схем пополнения и p2p-платежей, которые поощряют устойчивый выбор. Микротранзакции и бесшовные цифровые процессы сделают возврат и повторное использование такими же простыми, как покупка новых товаров.

  1. Персонализация платежей, преимуществ и рисков

Платежи и банковские услуги становятся более адаптированными под индивидуальные потребности. В следующем году потребители получат больший контроль над тем, как они платят — например, выбирая разные учетные данные или правила для повседневных расходов и крупных покупок, — одновременно получая более релевантные предложения и финансовые рекомендации. В то же время более богатые данные и продвинутая аналитика помогут кредиторам лучше обслуживать малый бизнес и людей с ограниченной кредитной историей.

  1. Поддержка мгновенной экономики для всех и везде

Инфраструктура платежей в режиме реального времени быстро расширяется. В торговых точках биометрические и бесконтактные решения будут продолжать упрощать процесс оплаты; онлайн одноразовые платежи будут обеспечиваться глобальным внедрением токенизации, заменяющей статические данные карт на защищенные токены. Для компаний новые процессинговые возможности, поддерживающие клиринг в реальном времени и расчеты в тот же день, освободят оборотный капитал. Трансграничные платежи также станут быстрее и более прозрачными, помогая малому бизнесу достигать клиентов по всему миру.

Продвижение будущего платежей — от глобальных трендов к следующему рывку Азербайджана

По мере того как цифровые платежи продолжают развиваться по всему миру, Mastercard остается приверженной продвижению инноваций, которые делают транзакции умнее, безопаснее и более инклюзивными. Работая с партнерами на различных рынках — от устоявшихся экономик до быстро растущих центров, таких как Азербайджан — мы стремимся предоставлять платежные решения, которые помогают людям и компаниям процветать в все более взаимосвязанном мире.

Предыдущая статья
Эмоции в «Nar» растут — сегодня станет известен обладатель 7-го автомобиля!
Следующая статья
Bakcell представляет новые тарифы “GO” с расширенными возможностями
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,839ФанатыМне нравится
1,029ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
716ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»