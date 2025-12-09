Mastercard описывает шесть платежных трендов, которые будут определять 2026 год

Mastercard определила шесть основных трендов, которые будут формировать то, как люди и компании платят в 2026 году, поскольку цифровые платежи эволюционируют от того, чтобы быть просто быстрее, к тому, чтобы стать умнее, безопаснее и глубже встроенными в повседневную жизнь.

Эти тренды, основанные на глобальной экспертизе Mastercard, подчеркивают, как достижения в области искусственного интеллекта, цифровой идентичности, платежей в режиме реального времени и новых платежных рельс трансформируют движение денег, формируют доверие и открывают новые возможности для инноваций на рынках по всему миру.

Шесть трендов, которые формируют платежи в 2026 году

Обеспечение безопасности агентной коммерции

Генеративный ИИ переходит от рекомендаций к реальным действиям — ИИ-агенты начинают инициировать и завершать транзакции от имени потребителей и компаний. В 2026 году внимание будет сосредоточено на создании защитных механизмов вокруг этой «агентной коммерции»: проверке легитимности ИИ-агента, усилении аутентификации, сокращении мошенничества и фиксации намерений, когда что-то идет не так. Платежи можно автоматизировать, но доверие все равно должно быть спроектировано и управляемо.

Подключение криптовалюты к массовой коммерции

Регуляторная ясность вокруг стейблкоинов на ключевых рынках позволяет финансовому сектору исследовать более практические случаи использования — от выплат в стейблкоин-кошельки до покупок в блокчейне и более эффективных трансграничных расчетов. По мере того как эти рельсы становятся более зрелыми, потребители и компании начнут испытывать более быстрые и гибкие способы перемещения денег между традиционными и цифровыми активами, при этом безопасность и соответствие требованиям будут встроенными.

Удвоение усилий в области цифровой идентичности

Поскольку в прошлом году большинство глобальных потребителей стали объектами онлайн-мошенничества, более сильная цифровая идентичность стала важнейшей для роста цифровой экономики. В 2026 году цифровые кошельки идентификации и проверенные цифровые учетные данные будут помогать людям быстрее и надежнее подтверждать свою личность — будь то доступ к финансовым услугам, подтверждение возраста или проведение транзакций с более высокой стоимостью, — а также помогать платформам проверять, с кем они взаимодействуют.

Поддержка перехода к более устойчивому потреблению

Молодые поколения ускоряют переход к циклической экономике, основанной на повторном использовании, перепродаже и ремонте. Платежи будут всё больше поддерживать «восстанавливающие циклы» — от моделей депозитов и возвратов до схем пополнения и p2p-платежей, которые поощряют устойчивый выбор. Микротранзакции и бесшовные цифровые процессы сделают возврат и повторное использование такими же простыми, как покупка новых товаров.

Персонализация платежей, преимуществ и рисков

Платежи и банковские услуги становятся более адаптированными под индивидуальные потребности. В следующем году потребители получат больший контроль над тем, как они платят — например, выбирая разные учетные данные или правила для повседневных расходов и крупных покупок, — одновременно получая более релевантные предложения и финансовые рекомендации. В то же время более богатые данные и продвинутая аналитика помогут кредиторам лучше обслуживать малый бизнес и людей с ограниченной кредитной историей.

Поддержка мгновенной экономики для всех и везде

Инфраструктура платежей в режиме реального времени быстро расширяется. В торговых точках биометрические и бесконтактные решения будут продолжать упрощать процесс оплаты; онлайн одноразовые платежи будут обеспечиваться глобальным внедрением токенизации, заменяющей статические данные карт на защищенные токены. Для компаний новые процессинговые возможности, поддерживающие клиринг в реальном времени и расчеты в тот же день, освободят оборотный капитал. Трансграничные платежи также станут быстрее и более прозрачными, помогая малому бизнесу достигать клиентов по всему миру.

Продвижение будущего платежей — от глобальных трендов к следующему рывку Азербайджана

По мере того как цифровые платежи продолжают развиваться по всему миру, Mastercard остается приверженной продвижению инноваций, которые делают транзакции умнее, безопаснее и более инклюзивными. Работая с партнерами на различных рынках — от устоявшихся экономик до быстро растущих центров, таких как Азербайджан — мы стремимся предоставлять платежные решения, которые помогают людям и компаниям процветать в все более взаимосвязанном мире.