9 декабря, 2025
Эмоции в «Nar» растут — сегодня станет известен обладатель 7-го автомобиля!

Сегодня вечером выгодный мобильный оператор «Nar» определит очередного победителя в рамках стимулирующей лотереи «Çoox Şanslı». Именно сегодня будет объявлен обладатель 7-го автомобиля «Haval H6 Ultra». Кроме того, три абонента «Nar» получат шанс выиграть смартфон «Xiaomi Redmi Note 14 Pro».

Победители определяются полностью случайным образом, а результаты объявляются в прямом эфире. Лотерея «Çoox Şanslı» продлится до конца года, предоставляя абонентам «Nar» возможность выиграть ценные призы — смартфон «Xiaomi Redmi Note 14 Pro» каждый день, автомобиль «Haval H6 Ultra» каждую неделю и «Li L9 Ultra» в финальном розыгрыше.

Следует отметить, что для участия в лотерее «Çoox Şanslı» абонентам «Nar» достаточно пополнить баланс или активировать один из пакетов с дополнительными шансами. Так, активировав пакет за 1 AZN, абонент получает 3 шанса и 15 внутрисетевых минут (*71#YES); пакет за 2 AZN – 7 шансов и 35 внутрисетевых минут (*72#YES); а пакет за 3 AZN – 12 шансов и 55 внутрисетевых минут (*73#YES). Каждое пополнение или активация пакета приносит абоненту дополнительные шансы и увеличивает вероятность выигрыша.

Каждое пополнение баланса или активация пакета приносит абоненту дополнительные шансы и увеличивает вероятность выигрыша. Абоненты могут легко отслеживать количество своих шансов и статус участия через приложение «Nar+» или в специальном разделе лотереи на сайте nar.az.

Подробнее на сайте: lotereya.nar.az/

