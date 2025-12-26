Игровые флагманы Honor Win и Win RT получили аккумулятор на 10 000 мАч и экран 185 Hz

В Китае состоялась презентация новой линейки смартфонов Honor WIN и WIN RT, которые являются наследниками Honor GT и GT Pro. Новые модели позиционируются как более доступные флагманы с уклоном на производительность, автономность и игровые возможности. Оба аппарата получили рекордную емкость аккумуляторной батареи, а также экран с высокой частотой обновления. Конструкция смартфонов включает металлическую рамку и заднюю панель из из сверхлегкого стекловолокна.

Обе модели оснащены плоским 6,83-дюймовым LTPS AMOLED-дисплеем с разрешением 2800х1272 пикселей (450 ppi), частотой обновления до 185 Hz, частотой сенсорного слоя 480 Hz, ШИМ-регулировкой 5920 Hz, пиковой яркостью 6000 нит и поддержкой Dolby Vision. Дисплей также получил поддержку технологий защиты зрения, предотвращающими головокружение в 3D-играх.

В основе старшей модели Honor WIN лежит 3-нм процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, графика — Adreno 840. Объемы памяти такие же, как у младшей модели. Предусмотрено 12 или 16 Gb оперативной памяти LPDDR5X Ultra, емкость накопителя UFS 4.1 – 256 Gb, 512 Gb или 1 Tb. Основная камера тройная: главный датчик на 50 Мп (1/1,56″, f/1.95, OIS+EIS), сверхширокоугольный модуль на 12 Мп (f/2.2, угол обзора 112˚, автофокус макро 2,5 см) и телеобъектив на 50 Мп (f/2.4, оптический зум 3х, OIS+EIS). Фронтальная камера имеет разрешение 50 Мп (f/2.0, угол обзора 90˚). Обе камеры могут записывать видео 4К@60/30fps.

Младший Honor WIN RT построен на базе 3-нм процессора Snapdragon 8 Elite, за графику отвечает ускоритель Adreno 830. Объемы памяти и камеры такие же, как у старшей модели, но конфигурация основной лишена телеобъектива.

Для охлаждения компонентов используется активная система с турбиной, встроенной в модуль камер. Производитель заявляет скорость вращения до 25 000 об/мин. при уровне шума не выше 25 дБ. Обе модели получили кремниево-углеродный аккумулятор емкостью 10 000 мАч. Поддерживается проводная зарядка мощностью 100 Вт и реверсивная на 27 Вт, старшая модель также поддерживает беспроводную зарядку мощностью 80 Вт.

В оснащение смартфонов входит поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, GPS, две nanoSIM-карты, порт USB 2.0 Type-С, ИК-пульт, симметричные стереодинамики AAC1216, линейный вибромотор 0809H, дополнительная кнопка ИИ-ассистента YOYO на правом торце и надежная водозащита корпуса по стандартам IP68/69/69K. Сканер отпечатков пальцев расположен в экране (ультразвуковой). Работают смартфоны на Android 16 с оболочкой MagicOS 10. Габариты составляют 163,1 x 76,6 x 8,3 мм, вес: 229 гр. (WIN RT), 225 гр. (WIN).

Цены: Honor WIN RT — от $380 за 12/256 Gb до $565 за 16 Gb/1 Tb. Honor WIN — от $565 за 12/256 Gb до $735 за 16 Gb/1 Tb. Обе модели доступны в белой, черной и голубой расцветках корпуса. Дата глобального релиза пока не сообщается.