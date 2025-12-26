Разработчики человекоподобных роботов признают, что до «замены человека» еще очень далеко

В стартапы, занимающиеся разработкой человекоподобных роботов, вливаются миллиарды долларов, поскольку инвесторы делают ставку на то, что вскоре эта отрасль внедрит человекоподобные машины на складах, заводах и в наших гостиных. Но представители отрасли признаются, что ожидания от соответствующих технологий нередко завышены. Прежде чем разработчики роботов смогут перейти от стадии научных экспериментов к практическому замещению человека на производстве и в сфере услуг, предстоит преодолеть огромное количество технических препятствий.

«Мы стараемся не просто создать человекоподобного робота, а гуманоидного робота, который выполняет полезную работу», — отметил технический директор Agility Robotics Прас Велагапуди (Pras Velagapudi). На данное время сотни человекоподобных роботов Digit этой компании работают на складах Amazon и Schaeffler, где перемещают грузы или сортируют заказы.

Велагапуди скептически настроен относительно функциональных возможностей современных человекоподобных роботов. С одной стороны, научить похожих на людей роботов передвигать коробки по складу не так сложно, но нынешние роботы недостаточно надежны, чтобы поручать им сложные задания. Еще одним препятствием к массовому применению роботов, являются требования к безопасности при совместной работе их и людей. Из каждых $100, потраченных сегодня на внедрение роботов на предприятии, лишь $20 тратятся непосредственно на закупку самого робота. Остальные средства направляются на создание систем безопасности и монтаж оборудования, не позволяющего роботам причинить вред человеку.

Кроме того, сохраняется большой разрыв между функциональными возможностями современных роботов и ожиданиями потенциальных клиентов. Например, представители Gatlin Robotics считают способность робота убираться в туалете одной из высших по сложности задач, обучить выполнению которой его еще предстоит.

Глава Persona AI Николаус Радфорд (Nicolaus Radford) заявил, что разработчики роботов должны понимать ответственность за сроки реализации технологий, обещанных клиентам. На современном этапе развития человекоподобные роботы способны эффективно применяться лишь в узком диапазоне задач, обычно подразумевающем монотонное повторение простейших действий. Persona AI разрабатывает роботов-сварщиков для сферы судостроения. В этом сегменте сложности с поиском персонала для столь опасной работы оправдывают попытки создания роботов подобной специализации.

На фоне всех высказываний, утверждение Илоном Маском (Elon Musk) о перспективах распространения на рынке человекоподобных роботов Optimus многим участникам отрасли кажутся сильно оторванными от реальности.

Многие страны сталкиваются со старением населения, которое не сможет трудиться и потребует ухода, обеспечить который как раз могли бы роботы. Кроме того, отток рабочей силы за пределы страны в некоторых регионах можно будет компенсировать роботизацией целых отраслей. В этом году в сферу разработки человекоподобных роботов было инвестировано около $5 млрд. По некоторым прогнозам, к 2035 году в эксплуатации будет находиться около миллиона человекоподобных роботов. Отрасль при этом сталкивается с нехваткой данных для обучения таких систем. Кто-то предпочитает использовать шлемы дополненной реальности, которые носят операторы, прививающие роботам необходимые навыки. Другие делают ставку на системы «цифровых двойников» для обучения роботов в виртуальном пространстве. При этом разработчики не представляют, сколько времени потребуется на обучение роботов до уровня, позволяющего им сравняться с человеком в большинстве выполняемых операций.