Возможность создания собственной облачной инфраструктуры в AZINCLOUD

Платформа AZINCLOUD, предоставляемая ООО «AzInTelecom», одной из компаний AZCON Holding, позволяет пользователям создавать собственную облачную инфраструктуру.

Для этого достаточно пройти онлайн-регистрацию на сайте www.azincloud.az, после чего всего за несколько минут можно создать персональную облачную инфраструктуру.

Платформа обеспечивает высокий уровень информационной безопасности, усиленную киберзащиту, полностью управляемую инфраструктуру и круглосуточную техническую поддержку в режиме 24/7.

Эти возможности позволяют компаниям сосредоточиться на ключевых бизнес-задачах, не расходуя ресурсы на технические процессы, эффективно управлять затратами, надежно защищать данные и легко масштабировать системы. Гибкое облачное управление, поддержка различных операционных систем, облачный маркетплейс и мониторинг в реальном времени обеспечивают быстрое и удобное развитие инфраструктуры.

AZINCLOUD работает по принципу «плати по мере использования», что означает оплату только за фактически использованные облачные ресурсы и сервисы. Это способствует оптимизации затрат и более эффективному управлению бюджетом. Также пользователям предлагаются опции, сформированные с учетом их потребностей в ресурсах.

Платформа AZINCLOUD создана в рамках сотрудничества с крупнейшим европейским облачным провайдером Gcore. Ее основная цель — ускорить процессы цифровизации в бизнес-среде, расширить технологические возможности бизнеса и частных пользователей в Азербайджане за счет современных облачных решений и обеспечить их более гибкую, безопасную и конкурентоспособную деятельность.

Для получения дополнительной информации вы можете посетить сайт azincloud.az.