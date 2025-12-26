spot_img
26 декабря, 2025
spot_img
ДомойТехнологииHardwareВозможность создания собственной облачной инфраструктуры в AZINCLOUD

Возможность создания собственной облачной инфраструктуры в AZINCLOUD

AZINCLOUD

Платформа AZINCLOUD, предоставляемая ООО «AzInTelecom», одной из компаний AZCON Holding, позволяет пользователям создавать собственную облачную инфраструктуру.

Для этого достаточно пройти онлайн-регистрацию на сайте www.azincloud.az, после чего всего за несколько минут можно создать персональную облачную инфраструктуру.

Платформа обеспечивает высокий уровень информационной безопасности, усиленную киберзащиту, полностью управляемую инфраструктуру и круглосуточную техническую поддержку в режиме 24/7.

Эти возможности позволяют компаниям сосредоточиться на ключевых бизнес-задачах, не расходуя ресурсы на технические процессы, эффективно управлять затратами, надежно защищать данные и легко масштабировать системы. Гибкое облачное управление, поддержка различных операционных систем, облачный маркетплейс и мониторинг в реальном времени обеспечивают быстрое и удобное развитие инфраструктуры.

AZINCLOUD работает по принципу «плати по мере использования», что означает оплату только за фактически использованные облачные ресурсы и сервисы. Это способствует оптимизации затрат и более эффективному управлению бюджетом. Также пользователям предлагаются опции, сформированные с учетом их потребностей в ресурсах.

Платформа AZINCLOUD создана в рамках сотрудничества с крупнейшим европейским облачным провайдером Gcore. Ее основная цель — ускорить процессы цифровизации в бизнес-среде, расширить технологические возможности бизнеса и частных пользователей в Азербайджане за счет современных облачных решений и обеспечить их более гибкую, безопасную и конкурентоспособную деятельность.

Для получения дополнительной информации вы можете посетить сайт azincloud.az.

Предыдущая статья
“AZINCLOUD” ilə öz bulud infrastrukturunu yarat!
Следующая статья
Игровые флагманы Honor Win и Win RT получили аккумулятор на 10 000 мАч и экран 185 Hz
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,832ФанатыМне нравится
1,029ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
716ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»