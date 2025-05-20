Представлена серия стильных смартфонов Huawei Nova 14

Компания Huawei представила серию смартфонов среднего уровня Nova 14, в которую вошли три модели. Все смартфоны, ориентированные прежде всего на молодежь, работают на новой HarmonyOS 5. Модели процессоров и объемы оперативной памяти производитель не указал.

Базовая модель Huawei Nova 14 получила 10-битный 6,7-дюймовый OLED-экран с разрешением 2412х1084 пикселя, частотой обновления 120 Hz, частотой сенсорного слоя 300 Hz, ШИМ-регулировкой 2160 Hz и максимальной яркостью до 1100 нит. Для защиты от царапин используется стекло Kunlun Glass.

Для хранения данных доступно 256 или 512 Gb. В основную камеру входят три датчика: главный на 50 Мп (RYYB, f/1.9, 1/1.56″, автофокус), широкоугольный объектив 8 Мп (f/2.2, автофокус) и телефото на 12 Мп (RYYB, f/2.4, автофокус, 3x зум, OIS). Имеется 1,5 Мп мультиспектральный сенсор. В отверстии по центру экрана встроена фронтальная камера с разрешением 50 Мп (f/2.4, 1/2.5″). Все камеры могут записывать видео в формате 4K. Габариты и вес смартфона: 161,73×75,48×7,18 мм, 192 гр.

Huawei Nova 14 Pro оснащен 10-битным 6,78-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2776×1224 пикселя и максимальной яркостью до 1200 нит. Дисплей поддерживает технологию LTPO 3.0 и может динамически регулировать частоту обновления от 1 до 120 Hz. Частота сенсорного слоя составляет 300 Hz, ШИМ — 2160 Hz. Используется стекло Kunlun Glass.

Смартфон будет выпускается в модификациях с 256 Gb, 512 Gb и 1 Tb встроенной памяти. Основная камера также тройная: 50 Мп главный датчик (RYYB, переменная диафрагма f/1.4-f/4.0, автофокус, OIS, запись видео 2160p), широкоугольный модуль на 8 Мп (RGGB, f/2.2, автофокус) и телефото на 12 Мп (RYYB, f/2.4, автофокус, 3x зум, OIS). Также имеется 1,5 Мп мультиспектральный сенсор. Фронтальная камера двойная, с датчиками на 50 Мп (широкоугольный модуль, f/2.0, 1/2.5″, автофокус, запись видео 4K) и 8 Мп (телефото, f/2.2, автофокус, запись видео 4K (апскейл). Габариты и вес: 163,4 x 75,6 x 7,68 мм, 207 гр.

Топовая модель Huawei Nova 14 Ultra оборудована большим 10-битным 6,81-дюймовым OLED-экраном LTPO 3.0 с разрешением 2860х1272 пикселя, адаптивной частотой обновления 1-120 Hz, частотой сенсорного слоя 300 Hz, ШИМ-регулировкой 2160 Hz, пиковой яркостью 5500 нит и защитным стеклом Kunlun Glass.

Емкость накопителей такая же, как в Pro-версии. Система основной камеры включает 50 Мп главный датчик (RYYB, переменная диафрагма f/1.4-f/4.0, автофокус, OIS, запись видео 2160p), широкоугольный модуль на 13 Мп (RGGB, f/2.2, автофокус), перископический телеобъектив на 50 Мп (RYYB, f/2.2, автофокус, 3.7х зум, OIS) и 1,5 Мп мультиспектральный сенсор. Фронтальная камера как у Pro-версии. Габариты и вес: 163,4 x 75,6 x 7,78 мм, 204 гр.

Все модели получили аккумулятор емкостью 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт (беспроводная зарядка не предусмотрена), поддержку 5G, Wi-Fi 6 (Wi-Fi 7 у Ultra-версии), Bluetooth 5.2, GPS, NFC, порт USB 2.0 Type-C, стереодинамики и защиту от пыли и влаги по стандарту IP65 (IP68/69 у Ultra-версии). Сканер отпечатков пальцев расположен в кнопке питания. Заявлена поддержка двусторонней спутниковой связи на базе группировки Beidou. Смартфоны оснащены фирменным ИИ-помощником на основе DeepSeek, который может создавать сводку уведомлений и переводить звонки в реальном времени с текстовой расшифровкой.

Цена Huawei Nova 14 за версию с 256 Gb встроенной памяти составляет $374, а вариант с 512 Gb обойдется за $415. Продажи смартфона в Китае начнутся с 30 мая. Huawei Nova 14 Pro с 256 Gb — $485, версия с 512 Gb — в $526. Huawei Nova 14 Ultra с 256 Gb — $582, вариант с 1 Tb — $693. Продажи в Китае обеих моделей стартуют 23 мая.