Huawei MatePad 11.5 (2026) – недорогой планшет с большим 120 Hz экраном

Компания Huawei представила доступный планшет MatePad 11.5 (2026), который получил довольно большой экран и сбалансированное железо. Устройство оснащено IPS-экраном диагональю 11,5 дюйма с разрешением 2456 х 1600 пикселей, частотой обновления 120 Hz и пиковой яркостью 600 кд/м². Также предлагается версия Soft Light Edition с экраном, отличающимся дополнительным антибликовым покрытием, которое снижает влияние света на 99% и отражательную способность на 60% и мягкой подсветкой.

За производительность Huawei MatePad 11.5 (2026) отвечает процессор Kirin T82B, предусмотрено 8 или 12 Gb оперативной памяти и 128 или 256 Gb флеш-памяти. В версии Soft Light Edition установлена другая модель процессора — Kirin T82. Для отвода тепла используется активное охлаждение. В модели также используется круговая поляризация для имитации естественного света и снижения усталости глаз.

Предусмотрена система Huawei AI Health Learning 2, предлагающая несколько режимов работы: «Режим для несовершеннолетних», «Режим для учебы», «Режим защиты глаз» и «Режим не беспокоить», а также родительский контроль через Remote Guardian. Устройство поддерживает совместную работу с несколькими устройствами и дополнительные аксессуары, такие как Huawei M-Pencil третьего поколения и Smart Keyboard.

Обе версии оборудованы аккумулятором емкостью 10 100 мАч с поддержкой быстрой 40-ваттной зарядки. Есть 13 Мп основная камера, 8 Мп фронтальная и аудиосистема из четырех динамиков. Габариты составляют 178 х 263 х 6,1 мм при весе 515 гр. Работают планшеты под управлением HarmonyOS.

Цены на Huawei MatePad 11.5 2026 в Китае:

8/128 Gb (Wi-Fi) — $256;

8/256 Gb (SIM + Wi-Fi) — $398;

8/128 Gb, Soft Light — $298;

8/256 Gb, Soft Light — $327;

12/256 Gb, Soft Light — $369.

Планшет поступит в продажу 25 декабря. Цветовая палитра корпуса: Island Blue (голубой), Deep Space Gray (серый), Frost Silver (серебристый) и Feather Sand Purple (фиолетовый).