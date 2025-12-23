spot_img
24 декабря, 2025
spot_img
ДомойТелекомНовости операторовКонференция «Медиаграмотность» прошла при инновационном партнёрстве Bakcell

Конференция «Медиаграмотность» прошла при инновационном партнёрстве Bakcell

Bakcell

Конференция «Медиаграмотность» организованная при инновационном партнёрстве Bakcell, успешно завершила свою работу. В рамках мероприятия состоялись обсуждения роли медиаграмотности в современных условиях, информационной экосистемы в цифровой среде, а также влияния искусственного интеллекта на данную сферу.

Конференция была отмечена как значимая платформа для укрепления профессионального диалога в области медиаграмотности и обмена мнениями возможностей долгосрочного сотрудничества по данной тематике.

В рамках конференции победители интеллектуального конкурса были награждены компанией Bakcell. Данная инициатива является частью последовательной поддержки Bakcell проектов, направленных на развитие искусственного интеллекта, инноваций, аналитического мышления и образовательных инициатив.

Выступая в качестве инновационного партнёра, Bakcell оказал поддержку в акцентировании взаимосвязи между инновациями и медиаграмотностью, а также во включении вопросов искусственного интеллекта и цифровых трендов в повестку конференции.

О компании Bakcell

Bakcell — первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания в Азербайджане. На сегодняшний день компания обслуживает более 3 миллионов абонентов, предоставляя им высококачественные и высокоскоростные услуги связи. Будучи одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор экономики страны, Bakcell вносит вклад в устойчивое развитие Азербайджана с помощью инновационных решений на основе искусственного интеллекта.

Bakcell входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в телекоммуникационной, энергетической, высокотехнологичной и строительной отраслях.

Предыдущая статья
В автокатастрофе погиб Винс Зампелла – создатель Call of Duty и Titanfall
Следующая статья
Huawei MatePad 11.5 (2026) – недорогой планшет с большим 120 Hz экраном
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,835ФанатыМне нравится
1,029ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
716ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»