В ChatGPT добавили рождественские видеооткрытки, которые создаются по истории переписок

Компания OpenAI добавила в ChatGPT рождественскую пасхалку – чат-бот «придумывает» подарок по истории переписок и присылает видеооткрытку. Функция доступна на всех тарифах, включая бесплатный, но будет работать, только если пользователь подключил аккаунт к сервису Sora для генерации видео.
Чтобы создать видео, нужно выполнить следующие действия:
- Откройте новый чат;
- Отправьте праздничный эмодзи, например, с подарком 🎁 или ёлкой 🎄;
- Откроется специальный виджет — загрузите свое фото;
- Подождите несколько минут, и открытка будет готова.
В видеооткрытке Санта Клаус обращается к пользователю по имени и дарит подарок, который ChatGPT посчитает желанным на основе переписок. Ролик создает модель Sora 2 и только на английском языке. Если одно видео уже получено, создать новое не получится, даже если открыть новый чат.
I’ve been a naughty boy. pic.twitter.com/HC15b0CVuK
— DEJAN (@dejanseo) December 21, 2025
Например, некоторые получили ракетку для падл-тенниса или энциклопедию, чтобы больше «не беспокоить ChatGPT».