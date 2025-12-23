В ChatGPT добавили рождественские видеооткрытки, которые создаются по истории переписок

Компания OpenAI добавила в ChatGPT рождественскую пасхалку – чат-бот «придумывает» подарок по истории переписок и присылает видеооткрытку. Функция доступна на всех тарифах, включая бесплатный, но будет работать, только если пользователь подключил аккаунт к сервису Sora для генерации видео.

Чтобы создать видео, нужно выполнить следующие действия:

Откройте новый чат;

Отправьте праздничный эмодзи, например, с подарком 🎁 или ёлкой 🎄;

Откроется специальный виджет — загрузите свое фото;

Подождите несколько минут, и открытка будет готова.

В видеооткрытке Санта Клаус обращается к пользователю по имени и дарит подарок, который ChatGPT посчитает желанным на основе переписок. Ролик создает модель Sora 2 и только на английском языке. Если одно видео уже получено, создать новое не получится, даже если открыть новый чат.

Например, некоторые получили ракетку для падл-тенниса или энциклопедию, чтобы больше «не беспокоить ChatGPT».