Google istənilən qulaqlıq vasitəsilə sinxron tərcümə funksiyasını istifadəyə verib

Google Android üçün Google Translate tətbiqinə çox faydalı bir yenilik əlavə edib. Yeni funksiya xarici dili real vaxtda, telefonu əlinizdə tutmadan tərcümə etməyə imkan verir — bunun üçün sadəcə istənilən Bluetooth qulaqcıq kifayətdir.
Funksiyanı aktivləşdirmək olduqca asandır: qulaqcıqları smartfona qoşmaq, Google Translate-in yenilənmiş versiyasını açmaq və “Canlı tərcümə” düyməsinə toxunmaq yetərlidir. Bundan sonra eşitdiyiniz xarici dil avtomatik olaraq qulaqcıqlar vasitəsilə tərcümə olunur.
Google-un sözlərinə görə, istifadə olunan neyroşəbəkə tərcümə zamanı orijinal nitqin intonasiyasını və ritmini qoruyur, bu da səsi daha təbii və anlaşılan edir. Şirkət funksiyanın əsas istifadə ssenariləri kimi xarici dildə filmlərə baxmağı, mühazirə və çıxışları dinləməyi göstərir.
Hazırda yenilik beta mərhələsindədir və yalnız ABŞ, Meksika və Hindistanda əlçatandır. Buna baxmayaraq, funksiya artıq 70 dili, o cümlədən rus dilini də dəstəkləyir. Google bildirir ki, 2026-cı ildə iOS üçün də yenilənmə planlaşdırılır.