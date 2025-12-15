spot_img
16 декабря, 2025
spot_img
ДомойТелекомСобытияВ Дубае прошла самая большая в истории игра в «Тетрис», для которой...

В Дубае прошла самая большая в истории игра в «Тетрис», для которой использовали 2800 дронов

Тетрис

В Дубае прошла самая грандиозная в истории игра в «Тетрис». Матч состоялся в рамках финала чемпионата Red Bull Tetris, которая организовала компания Lumasky, специализирующаяся на беспилотных летательных аппаратах.

В качестве игрового поля использовали Dubai Frame — 150-метровое сооружение, которое объединяет функции обсерватории и музея в парке Забиль. Для игры использовались 2800 RGB-дронов, которые формировали разноцветные фигуры в реальном времени.

За звание чемпиона поборолись 60 лучших игроков со всего мира. Финалистам Фехми Аталару из Турции и Лео Солорансо из Перу дали по пять минут на одиночный матч. Набрав 168 566 очков, победу одержал Аталар, 19-летний студент из Турции.

Создатель «Тетриса» Алексей Пажитнов заявил, что игра с помощью дронов стала «воплощением его заветной мечты».

Предыдущая статья
Сегодня вечером в «Nar» — большая эмоция: следующий автомобиль ждёт своего владельца
Следующая статья
Google istənilən qulaqlıq vasitəsilə sinxron tərcümə funksiyasını istifadəyə verib
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,836ФанатыМне нравится
1,028ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
716ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»