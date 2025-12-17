Fortinet Security Fabric: Ответ на угрозы нового поколения и путь к единой киберзащите

Эволюция глобальных киберугроз

Проблемы, с которыми сегодня сталкиваются руководители служб информационной безопасности: быстро меняющаяся обстановка в области угроз, стремительно расширяющаяся поверхность атаки и перегруженные, и ограниченные в ресурсах команды SecOps.

По данным FortiGuard Labs, каждые 24 часа фиксируется более 100 миллиардов попыток атак, что отражает стремительную эволюцию мирового ландшафта угроз. Автоматизация, использование ИИ и доступность инструментов взлома на подпольных рынках позволяют злоумышленникам действовать быстрее, масштабнее и точнее. Среди ключевых трендов последних лет:

Рост эксплойтов нулевого дня на 60% по сравнению с предыдущими периодами.

Рекордное распространение Ransomware-as-a-Service (RaaS) — Fortinet зафиксировал присутствие вымогателей в более чем 80% исследуемых сетей.

Увеличение атак на промышленные и OT-системы: за год количество попыток доступа к ICS/SCADA выросло на 34%.

Ускорение атак с помощью автоматизированных ботов: FortiBotnet Tracking выявил активность ЗD-буквенных ботнетов в более чем 1/3 глобального трафика вредоносного ПО.

Особую тревогу вызывают атаки цепочки поставок: инциденты уровня SolarWinds, MOVEit и Log4Shell продемонстрировали, как уязвимость одного компонента может парализовать тысячи организаций. Все это подтверждает: киберпространство становится все более взаимосвязанным и уязвимым, а традиционные разрозненные решения уже не способны обеспечивать необходимый уровень защиты.

Fortinet Security Fabric и проактивная защита

Fortinet — единственный вендор, внесший концепцию конвергенции сетей и безопасности в массовую архитектуру. Security Fabric объединяет свыше 50 решений Fortinet в единую экосистему, где все компоненты автоматически обмениваются телеметрией, рисками и контекстом. Факты и достижения Fortinet:

Fortinet — лидер в 11 категориях Gartner Magic Quadrant и Forrester Wave, включая NGFW, SD-WAN, OT Security и Network Firewalls.

Более 760 000 клиентов по всему миру используют решения Fortinet — один из самых высоких показателей среди вендоров безопасности.

Fortinet занимает 1-е место в мире по количеству отгружаемых сетевых устройств безопасности (данные IDC).

FortiOS 7.x включает более 400 встроенных функций безопасности, что является рекордом среди платформ киберзащиты.

Почему Security Fabric работает лучше других архитектур:

FortiGuard AI-Powered Security Services обрабатывает ежедневно более 1 триллиона событий угроз, обучает модели ИИ и предоставляет обновления с минимальными задержками.

Security Fabric обеспечивает сквозную видимость: от Data Center и облаков до OT, IoT, филиалов, сетей 5G и домашних станций сотрудников. Платформа поддерживает более 600 интеграций с экосистемой Fabric-Ready Partners.

Эта архитектура позволяет организациям выявлять угрозы еще на ранних этапах — до того, как атака перерастет в инцидент.

Ключевые решения Fortinet и их вклад в комплексную защиту

FortiGate. Флагманский NGFW, обеспечивающий сетевую защиту уровня предприятия, включая IPS, URL-фильтрацию, SSL-инспекцию, Zero Trust Network Access и защищенный SD-WAN. Основа архитектуры Security Fabric.

FortiManager. Платформа централизованного управления, позволяющая масштабно администрировать FortiGate, FortiSwitch, FortiAP и другие решения, обеспечивая единые политики, автоматизацию и контроль изменений.

FortiNAC. Система контроля сетевого доступа, обеспечивающая обнаружение и политику доступа для всех подключенных устройств — IoT, OT, корпоративных и личных. Помогает блокировать несанкционированные подключения.

FortiSandbox. Платформа динамического анализа, обнаруживающая неизвестные и целевые угрозы, включая нулевой день. Интегрируется с FortiGate, FortiMail, FortiClient и другими компонентами Security Fabric.

FortiMail. Безопасный почтовый шлюз с защитой от фишинга, спама, вредоносных вложений и атак на бизнес-почту (BEC). Поддерживает DLP, инспекцию вложений и интеграцию с FortiSandbox.

FortiWeb. WAF-решение для защиты веб-приложений от эксплойтов, бот-трафика, атак OWASP Top 10 и API-угроз. Использует машинное обучение для обнаружения аномалий.

FortiADC. Высокопроизводительный контроллер доставки приложений (ADC), обеспечивающий балансировку нагрузки, ускорение приложений и защиту L4–L7.

FortiSIEM. Интегрированная SIEM-платформа, обеспечивающая корреляцию событий, мониторинг инфраструктуры, обнаружение аномалий и унифицированный обзор всего ландшафта угроз.

FortiSOAR. Платформа автоматизации SOC: оркестрация ответных действий, playbook-автоматизация, интеграция с сотнями решений. Снижает нагрузку на SecOps и ускоряет реакцию на инциденты.

FortiAnalyzer. Централизованная система логирования, аналитики и отчетности. Обеспечивает визуализацию рисков, телеметрию и поддержку решений на базе AI и корреляции.

FortiClient. Endpoint-платформа с функциями EPP/EDR, Zero Trust Network Access, VPN и телеметрией хоста. Обеспечивает политику Zero Trust на уровне конечных точек.

FortiPAM. Платформа управления привилегированным доступом, обеспечивающая изоляцию учетных данных, аудит сессий и контроль доступа для критически важных систем.

FortiDeceptor. Решение классов DECEPTION/Threat Deception: создает ловушки, приманки и виртуальные активы, чтобы выявлять атакующих на ранних этапах и собирать их TTP.

Сотрудничество Fortinet и TechPro DC в Азербайджане

TechPro DC — надежный партнер Fortinet, обеспечивающий локальную экспертизу, внедрение и техническую поддержку решений. Это сотрудничество помогает государственным структурам, финансовым организациям и крупному бизнесу в Азербайджане выстраивать современные стратегии защиты данных, где в центре стоит идентичность. Для компаний это означает:

Более быстрый путь к соответствию требованиям регуляторов.

Локальная поддержка при внедрении и сопровождении решений.

Возможность комплексной защиты — от управления учетными записями до предотвращения утечек данных.

Дополнительную информацию о решениях Fortinet вы можете получить на сайте официального дистрибьютора Fortinet в Азербайджане — компании Techpro DC.

