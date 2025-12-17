Mastercard расширяет преимущества Silver Logo с запуском WhatsApp-чатбота в Азербайджане

Mastercard запустила новый WhatsApp-чатбот, обеспечивающий держателям карт более простой доступ к преимуществам программы Silver Logo, повышая уровень удобства и вовлечённости состоятельных потребителей в Азербайджане.
Новый WhatsApp-помощник дополняет уже действующий Telegram-канал Mastercard, предлагая пользователям ещё один быстрый и безопасный способ ознакомиться с привилегиями своих карт. Это расширение стало очередным шагом в стратегии Mastercard по взаимодействию с потребителями через наиболее востребованные ими платформы и обеспечивает постоянный доступ к важной информации о преимуществах для держателей карт.
С помощью WhatsApp-чатбота держатели карт Mastercard могут мгновенно получать подробную информацию о преимуществах Silver Logo, получать персонализированные обновления о новых предложениях и напрямую обращаться за поддержкой — всё в привычной среде обмена сообщениями.
Эта инновация превращает доступ к преимуществам в удобный и интерактивный процесс. Вместо поиска информации на разных платформах держатели карт теперь могут находить всё в одном месте — от lifestyle-привилегий до туристических преимуществ — просто общаясь с Mastercard.
Премиальные преимущества, вдохновляющие на ежедневное использование
Программа Silver Logo вознаграждает держателей карт впечатлениями, выходящими за рамки платежей, превращая повседневные моменты в нечто особенное.
Среди ключевых преимуществ:
- Отсутствие требований к объёму трат — держатели карт получают премиальные привилегии сразу, без необходимости достигать какого-либо порога.
- Эксклюзивный кешбэк в ведущих ресторанах и магазинах duty-free, включая повышенные вознаграждения при оплате через цифровые кошельки.
- Бесплатные трансферы в и из Международного аэропорта Гейдар Алиев, обеспечивающие комфортное начало и завершение каждой поездки.
- Приоритетная регистрация, fast-track-сервисы и доступ в зоны отдыха, созданные для более удобных и комфортных путешествий.
- Специальные скидки и доступ к фитнес- и wellness-платформам, таким как Push30, а также к ведущим медицинским центрам, включая больницу Bona Dea.
- Эксклюзивные предложения в Port Baku Walk, добавляющие ценность каждому опыту покупок и посещения ресторанов.
- VIP-доступ к развлекательным мероприятиям через iTicket.az с возможностью раннего приобретения билетов и выбора премиальных мест.
Эти преимущества объединяют удобство, эксклюзивность и персонализацию, мотивируя держателей карт чаще и увереннее использовать свою карту Mastercard в повседневной жизни.
Инновации для премиальных держателей карт
Запуск WhatsApp-чатбота ориентирован на потребителей, которые ценят бесшовные, экономящие время и надёжные цифровые решения. Представляя эту инновационную точку взаимодействия, Mastercard продолжает переосмысливать премиальный сервис, сочетая передовые технологии с повседневным удобством.
Связаться с Assistance Bot Mastercard можно по следующим каналам:
- WhatsApp: +994 10 312 50 66
- Telegram: t.me/MCassistancebot
О программе Mastercard Silver Logo
Программа Mastercard Silver Logo предоставляет держателям карт доступ к эксклюзивным привилегиям в категориях ресторанов, путешествий и lifestyle. Она создана для того, чтобы обогащать повседневный опыт и делать жизнь более насыщенной — без каких-либо требований к объёму трат.
Более подробную информацию о преимуществах Silver Logo можно найти на странице Mastercard Azərbaycan | Gümüş loqolu Mastercard ilə yeni imtiyazlar.