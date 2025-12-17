Mastercard расширяет преимущества Silver Logo с запуском WhatsApp-чатбота в Азербайджане

Mastercard запустила новый WhatsApp-чатбот, обеспечивающий держателям карт более простой доступ к преимуществам программы Silver Logo, повышая уровень удобства и вовлечённости состоятельных потребителей в Азербайджане.

Новый WhatsApp-помощник дополняет уже действующий Telegram-канал Mastercard, предлагая пользователям ещё один быстрый и безопасный способ ознакомиться с привилегиями своих карт. Это расширение стало очередным шагом в стратегии Mastercard по взаимодействию с потребителями через наиболее востребованные ими платформы и обеспечивает постоянный доступ к важной информации о преимуществах для держателей карт.

С помощью WhatsApp-чатбота держатели карт Mastercard могут мгновенно получать подробную информацию о преимуществах Silver Logo, получать персонализированные обновления о новых предложениях и напрямую обращаться за поддержкой — всё в привычной среде обмена сообщениями.

Эта инновация превращает доступ к преимуществам в удобный и интерактивный процесс. Вместо поиска информации на разных платформах держатели карт теперь могут находить всё в одном месте — от lifestyle-привилегий до туристических преимуществ — просто общаясь с Mastercard.

Премиальные преимущества, вдохновляющие на ежедневное использование

Программа Silver Logo вознаграждает держателей карт впечатлениями, выходящими за рамки платежей, превращая повседневные моменты в нечто особенное.

Среди ключевых преимуществ:

Отсутствие требований к объёму трат — держатели карт получают премиальные привилегии сразу, без необходимости достигать какого-либо порога.

— держатели карт получают премиальные привилегии сразу, без необходимости достигать какого-либо порога. Эксклюзивный кешбэк в ведущих ресторанах и магазинах duty -free , включая повышенные вознаграждения при оплате через цифровые кошельки.

, включая повышенные вознаграждения при оплате через цифровые кошельки. Бесплатные трансферы в и из Международного аэропорта Гейдар Алиев , обеспечивающие комфортное начало и завершение каждой поездки.

, обеспечивающие комфортное начало и завершение каждой поездки. Приоритетная регистрация, fast -track -сервисы и доступ в зоны отдыха , созданные для более удобных и комфортных путешествий.

, созданные для более удобных и комфортных путешествий. Специальные скидки и доступ к фитнес- и wellness -платформам , таким как Push30, а также к ведущим медицинским центрам, включая больницу Bona Dea.

, таким как Push30, а также к ведущим медицинским центрам, включая больницу Bona Dea. Эксклюзивные предложения в Port Baku Walk , добавляющие ценность каждому опыту покупок и посещения ресторанов.

, добавляющие ценность каждому опыту покупок и посещения ресторанов. VIP-доступ к развлекательным мероприятиям через iTicket.az с возможностью раннего приобретения билетов и выбора премиальных мест.

Эти преимущества объединяют удобство, эксклюзивность и персонализацию, мотивируя держателей карт чаще и увереннее использовать свою карту Mastercard в повседневной жизни.

Инновации для премиальных держателей карт

Запуск WhatsApp-чатбота ориентирован на потребителей, которые ценят бесшовные, экономящие время и надёжные цифровые решения. Представляя эту инновационную точку взаимодействия, Mastercard продолжает переосмысливать премиальный сервис, сочетая передовые технологии с повседневным удобством.

Связаться с Assistance Bot Mastercard можно по следующим каналам:

WhatsApp : +994 10 312 50 66

+994 10 312 50 66 Telegram: t.me/MCassistancebot

О программе Mastercard Silver Logo

Программа Mastercard Silver Logo предоставляет держателям карт доступ к эксклюзивным привилегиям в категориях ресторанов, путешествий и lifestyle. Она создана для того, чтобы обогащать повседневный опыт и делать жизнь более насыщенной — без каких-либо требований к объёму трат.

Более подробную информацию о преимуществах Silver Logo можно найти на странице Mastercard Azərbaycan | Gümüş loqolu Mastercard ilə yeni imtiyazlar.