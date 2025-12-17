Защита данных с Pure Storage: Redington Azerbaijan усиливает киберустойчивость организаций перед современными угрозами

По мере того как кибератаки становятся все более частыми, сложными и разрушительными, защита данных превращается в один из ключевых столпов непрерывности бизнес-процессов. Сегодня данные — это не просто производственный ресурс, а стратегический актив, определяющий устойчивость, репутацию и конкурентоспособность компании. Осознавая эту трансформацию, Redington Azerbaijan расширяет экосистему кибербезопасности, предоставляя предприятиям региона передовые решения Pure Storage для защиты и восстановления данных.

Современная флэш-архитектура Pure Storage в сочетании с интегрированными возможностями киберустойчивости помогает компаниям эффективно готовиться к атакам, реагировать на них и восстанавливать операции в кратчайшие сроки — даже при столкновении с наиболее опасными разновидностями программ-вымогателей.

SafeMode: неизменяемость данных как устранение самого слабого звена

Одним из наиболее критичных этапов кибератаки является попытка злоумышленников зашифровать, повредить или удалить резервные копии — последний рубеж защиты бизнеса. Технология SafeMode Snapshot от Pure Storage полностью устраняет этот риск, делая данные неизменяемыми: их невозможно удалить, модифицировать или зашифровать даже при компрометации учетных записей администраторов.

SafeMode встроен нативно в платформы FlashArray и FlashBlade, создавая надежную «чистую» копию, доступную в любой момент. Такая неизменяемость гарантирует, что даже самые продвинутые атаки не смогут уничтожить данные, необходимые для быстрого восстановления.

Минуты вместо часов: сверхбыстрое восстановление

Помимо риска потери данных, основной ущерб организациям наносит длительный простой после атаки. Традиционная инфраструктура на основе HDD часто не справляется с быстрым восстановлением больших объемов информации, что приводит к длительному простою и финансовым потерям. Pure Storage устраняет это узкое место. Благодаря современной флэш-архитектуре и параллельной обработке данных, предприятия могут восстановить терабайты информации за минуты, а не за часы. Такой подход радикально меняет экономику киберинцидентов, превращая потенциально многодневный простой в быстрое восстановление операционной деятельности предприятия.

Комплексная экосистема киберустойчивости

Подход Pure Storage выходит далеко за рамки резервного копирования. Решения компании интегрируются с ведущими инструментами защиты данных, мониторинга, безопасности и оркестрации, позволяя организациям объединить процессы предотвращения, обнаружения и ускоренного восстановления в единую экосистему.

Основой платформы являются методы Zero Trust — многоуровневые механизмы контроля доступа, постоянный мониторинг и строгая валидация, обеспечивающие повышенную защиту на всех этапах жизненного цикла данных.

Redington Azerbaijan: доступ к технологиям мирового уровня

Являясь официальным дистрибьютором Pure Storage в Азербайджане, Redington обеспечивает предприятиям региона — от банковского и телекоммуникационного секторов до государственных структур и критически важных инфраструктур — доступ к передовым технологиям киберустойчивости.

Партнерство позволяет компаниям создавать современные, готовые к будущему архитектуры, способные противостоять даже самым сложным кибератакам.

Новый стандарт киберустойчивости в Азербайджане

С учетом стремительного развития киберугроз организации больше не могут полагаться на традиционные подходы к безопасности и резервному копированию. Сочетание неизменяемости данных, высокопроизводительного восстановления и архитектуры Zero Trust, доступное через Redington Azerbaijan, формирует новый стандарт защиты критичных данных и обеспечения реальной непрерывности бизнес-процессов. Это сотрудничество, опирающееся на надежные технологии и сильную региональную экосистему, позволяет организациям в Азербайджане быть уверенными перед лицом современных угроз.

Дополнительную информацию о решениях Pure Storage вы можете получить на сайте официального дистрибьютора компании в Азербайджане — Redington Azerbaijan.

https://redingtongroup.az | [email protected]