11 декабря, 2025
Facebook dezaynını yenilədi — Instagram-a daha da bənzədi

Meta öz əsas tətbiqi olan Facebook-u yenidən dizayn edib, artıq sosial şəbəkə daha çox Instagram üslubuna yaxınlaşıb. Şirkət platformanı daha rahat, daha vizual və daha “gənc” etmək məqsədi güdür.

Meta-nın son vaxtlar metakainat planlarını kiçiltməsinə baxmayaraq, Facebook hələ də milyardlarla istifadəçisi olan ən böyük sosial şəbəkə olaraq qalır. Gənclər üçün isə ən cəlbedici bölmə Facebook Marketplace-dir və yeni dizaynda o daha «yaxşı» hala gətirilib — elanlar bölməsinə keçid aşağı paneldə digər əsas bölmələrlə yanaşı yerləşdirilib.

Yenilənmə istifadəçilərin gündəlik təcrübəsini daha intuitiv edir: lentdə fotoya iki dəfə toxunmaqla like qoymaq olur, foto bir toxunuşla tam ekranda açılır, axtarış nəticələri daha rahat baxıla bilir.

Post və Stories paylaşımı sadələşdirilib, musiqi və dost əlavə etmək funksiyaları daha nəzərə çarpır, lazımsız elementlər isə azaldılıb. Şərh yazmaq və müzakirələri izləmək də asanlaşıb — ikonlar daha aydın görünür, şərhləri yuxarıda sabitləmək mümkündür, mövzuya aid olmayan şərhləri anonim şəkildə qeyd etmək olar.

Profil bölməsi də yenilənib: indi istifadəçilər maraqları, hobbisi, musiqi və serial seçimləri kimi daha çox məlumat əlavə edə bilər. Əvvəllər bu məlumatlar əsasən reklam üçün istifadə olunurdu, indi isə Facebook bunları istifadəçilərə fikirdaşlar tapmaq və daha uyğun məzmun göstərmək üçün yönləndirəcək. Əlavə olaraq, profil yeniləmələrinin lentə düşüb-düşməyəcəyinə indi istifadəçi özü qərar verir.

Yeni funksiyalar növbəti həftələrdə bütün dünyada tədricən aktivləşdiriləcək.

